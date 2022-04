GenoVAinBici in Media Val Bisagno, Bordilli: "Iniziativa diffusa per una città policentrica e sostenibile" - Genova 24

Genova. Secondo weekend con GenoVainbici, l’iniziativa organizzata dal Consorzio Zena Trail Builders in collaborazione con il Comune di Genova che toccherà via via tutti e 9 i Municipi cittadini. “Questo fine settimana – commenta l’assessore ai Grandi eventi Paola Bordilli che ha partecipato oggi alla giornata organizzata ai Giardini Cavagnaro – l’iniziativa coinvolge il Municipio 4 Media Val Bisagno – Sarà possibile pedalare con l’aiuto degli istruttori del Consorzio e guide certificate, che insegneranno ai bambini i rudimenti della guida in mountain-bike, oltre a cimentarsi con un circuito cittadino simulato per imparare a districarsi nel traffico”.

“La sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e la responsabilizzazione di chi va in bici sono buone pratiche che possono davvero fare la differenza nel vivere quotidiano – aggiunge – Abbiamo lavorato per rendere l’evento il più possibile condiviso col territorio: da qui l’idea di nove piazze per i nove municipi, una logica policentrica su cui in questi anni abbiamo sempre più lavorato e su questo solco, di eventi diffusi sul territorio, vogliamo continuare”.

Ecco i prossimi appuntamenti

9 – 10 aprile – giardini Cavagnaro (Municipio Media Valbisagno)

23 – 24 aprile – piazza Pallavicini (Municipio Valpolcevera)

30 aprile – 1° maggio – largo Calasetta (Municipio Ponente)

7 – 8 maggio – largo Gozzano (Municipio Centro Ovest)

14 – 15 maggio – piazzale Carristi d’Italia (Municipio Levante)

21 – 22 maggio – piazza dei Micone (Municipio Medio Ponente)

28 – 29 maggio – piazza Romagnosi (Municipio Bassa Valbisagno)

4 – 5 giugno – piazza Rossetti (Municipio Medio Levante)