Genova promuove il suo brand sui mercati esteri e su quello nazionale, Gaggero: "Puntiamo anche al Belgio" - Genova 24

Genova. Prosegue la promozione turistica di Genova sul mercato nazionale e su quello estero, un’azione continuativa che è stata portata avanti anche durante la pandemia attraverso attività di media relations rivolte soprattutto all’estero (Francia, Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi) e una efficace campagna digitale di brand awareness.

Obiettivo delle campagne digitali primavera/estate 2022 è quello di promuovere e valorizzare l’offerta turistica di Genova e le sue attrattività, anche come destinazione esperienziale a tutto tondo. In quest’ottica assume grande rilevanza la collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che opera in sinergia con il Comune per la promozione della destinazione Genova attraverso attività di media relations, webinar, fiere, social media, patrocini a eventi turistici e azioni di co-marketing.

«La campagna digitale 2022, che quest’anno aggiunge anche il Belgio ai mercati esteri di riferimento, si articola tra il 16 maggio e il 16 settembre e prevede un approccio strategico che, oltre a divulgare e valorizzare l’offerta turistica di Genova e i suoi punti di forza, si pone l’obiettivo di promuovere il Genova City Pass 72 ore, omaggiato ai visitatori che prenoteranno almeno tre notti in una struttura alberghiera convenzionata – spiega l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero – Per il lancio di questa offerta, che prevede diverse esperienze come l’ingresso a mostre, musei e parchi o esperienze di edutainment e la gratuità dei bus AMT, veicoleremo una mini clip, in francese e in tedesco, su siti altamente profilati e la sponsorizzeremo tramite annunci su siti o pagine in target. Grazie a una piattaforma specializzata, che aggrega dati sulle ricerche e sulle prenotazioni di viaggi degli utenti in rete e 350 milioni di profili viaggiatori analizzati in real-time, sarà possibile intercettare il pubblico nel cosiddetto “momento della verità” e favorire le conversioni».

Grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’estero quest’anno veicoleremo delle azioni specifiche congiunte su due mercati per noi strategici, quello francese e soprattutto quello svizzero.

Per quanto riguarda il mercato svizzero, oltre alla campagna digitale e a uno spot – che tra giugno e luglio sarà in onda in prime time sulla principale emittente televisiva svizzera – sono previste operazioni promozionali con ENIT, nonché azioni di comunicazione a supporto del collegamento ferroviario diretto Zurigo-Genova gestito da SBB con Trenitalia e riavviato a fine 2020.

L’approccio al mercato francese si articola, oltre che nella campagna digitale, in un’azione specifica dedicata tra metà maggio e metà giugno, con la pubblicazione su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi, di una sezione interamente dedicata a Genova. Il portale proporrà un video e tanti spunti di approfondimento sull’offerta genovese: dall’outdoor alla gastronomia, dalle opere d’arte del centro storico e dei Palazzi dei Rolli, ai borghi sul mare.

Germania, Belgio, Austria e Paesi Bassi saranno raggiunti tramite la campagna digitale e video e l’attività di media relations e di social media in organica, e si farà ricorso anche ad attività redazionali web per la comunicazione e promozione della destinazione Genova sui veri mercati.

Dai dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, a cui aggiungiamo quelli delle presenze negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, emerge che nel 2021 i mercati italiano, francese e austriaco sono tornati ai livelli pre-pandemia, mentre quello tedesco e quello svizzero sono cresciuti del 7 per cento, e quello belga del 27 per cento, rispetto al 2019.

«La crescita del mercato belga, a seguito del volo diretto Genova – Bruxelles, ci fa ben sperare anche per l’avvio del nuovo volo verso Dublino previsto il prossimo autunno – conclude Gaggero – Le piattaforme di intelligence delle presenze turistiche registrano il tutto esaurito per gli hotel genovesi negli ultimi week end, e le previsioni confermano la tendenza anche per i prossimi fine settimana. Lanciare la nostra campagna al termine di Euroflora risulta quindi strategico per mantenere Genova nel carnet di viaggio».