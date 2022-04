Genova 2022, l'assessore Rosso risponde a Dello Strologo: "Con Bucci oggi c'è fiducia nel futuro" - Genova 24

Genova. “La città che descrive Dello Strologo è probabilmente un autoritratto, una fotografia della sua coalizione raccogliticcia con brandelli di una sinistra senza più un volto, distante dalla realtà, da chi lavora rimboccandosi le maniche ogni giorno”. Lo dichiara Lorenza Rosso, Assessore all’Avvocatura e Affari legali, Famiglia del Comune di Genova e candidata nella lista Vince Genova per le prossime elezioni comunali.

Prosegue Lorenza Rosso: “La Genova che abbiamo ereditato era sì una città rassegnata, piegata su se stessa dopo anni di immobilismo di una giunta Doria, candidato di Sel, il partito dell’onorevole Fratoianni oggi a Genova con Dello Strologo, che è stata capace solo di produrre debiti sulle spalle dei genovesi: esempio su tutti il buco di 160 milioni di bilancio di Amiu, che la nostra giunta ha sanato”.

Conclude Lorenza Rosso: “Oggi Genova ha fiducia nel futuro, sa che può vincere ogni sfida come avvenuto con la ricostruzione a tempi di record del viadotto San Giorgio. I genovesi sanno lavorare assieme, fare squadra e ottenere grandi obiettivi, anche quando c’è chi rema contro sempre e comunque, come quei partiti che hanno votato contro i 2 miliardi di euro del Decreto Genova, dimostrando di non amare né Genova né i genovesi”.