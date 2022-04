Genova 2022, Francesca Ghio in corsa per il Consiglio comunale: "E' il momento di reagire" - Genova 24

Genova. “Sono state settimane molto sofferte prima di arrivare a questa decisione. Ma credo che bisogna iniziare a prendersi delle responsabilità. Mi hanno detto che sarei diventata carne da macello entrata in politica, ma la realtà è che come giovane e come giovane donna lo sono già. E mi sento il dovere di reagire”.

Questa è la determinazione di Francesca Ghio, 28 anni, di cui gli ultimi cinque passati a coordinare e organizzare l’attivismo dal basso incentrato sulla giustizia ambientale. E’ stata la portavoce di Fridays for future di Genova e la Liguria, il movimento ambientalista nato sulle orme di Greta Thunberg e che ha portato in piazza decine di migliaia di giovani a Genova, e milioni in tutto il mondo. Oggi Francesca ‘scende in campo’ o meglio sale nell’arena politica della città per rispondere alla chiamata della responsabilità in prima persona. Lo fa con la Lista Sansa, che corre alle comunali con una lista civica insieme a Linea Condivisa e Europa Verdi in sostegno al candidato della coalizione progressista Arièl Dello Strologo.

“Il messaggio è che non bisogna arrendersi, e che infatti noi non ci stiamo arrendendo – racconta a Genova24 – Mi sono ispirata alle tante giovani donne attiviste che provano a reagire e andare avanti. C’è una grande rete di sostegno a livello nazionale per le tante e i tanti giovani che vogliono impegnarsi”.

Una manifestazione di Fridays for future in piazza Matteotti

E’ consapevole che il passaggio dalle grandi e colorate assemblee e manifestazioni alla politica dei palazzi non sarà indolore? “Certamente. Sono consapevole che quello della politica è un mondo difficile e spesso ‘sporco’. Mi fu detto anche dall’attuale sindaco che sarei diventata carne da macello. Ma la realtà è che lo siamo già carne da macello, e quindi bisogna reagire. Non si può continuare solo a lamentarsi e criticare, è necessario e doveroso darsi da fare in prima persona, esponendosi“.

Da dove partirà? “Il focus di base sarà la politica dedicata ai beni comuni. Lo scopo dell’idea di politica che voglio rappresentare è quello della difesa dei patrimoni della collettività. Giustizia ambientale e giustizia sociale sono gli obiettivi e al contempo gli strumenti per restituire un futuro alla nostra città. Il mio impegno è e sarà sia nell’ambiente che nel sociale, sono cose strettamente collegate”.

Quali sono i punti dolenti della nostra città che vuole ‘aggredire’? “Genova è una città che sta invecchiando rapidamente e si sta spegnendo. Una delle cause principali è che è respingente per i giovani e per le giovani famiglie. Per cambiare rotta bisogna partire dal lavoro. Quando si parla di disoccupazione giovanile, infatti, si crede che il problema siano i giovani, quelli che “si annoiano con il reddito di cittadinanza”, come ci è stato detto con arroganza. In verità quello che manca sono le connessioni, e le occasioni di connessione, tra i ragazzi e il mondo del lavoro. Bisogna mettere insieme i punti e creare lo spazio per chi deve entrare nel mondo del lavoro”. E poi l’educazione: “Bisogna fare un lavoro enorme sulla cultura, oggi non abbiamo gli strumenti per mettere in connessione lo studente con il posto di lavoro per lui, dobbiamo creare una rete di professionisti, ovviamente retribuiti, che sappiano creare queste connessioni”.

E la giustizia ambientale può essere un punto di partenza? “Assolutamente sì. Dobbiamo prendere esempio dall’economia circolare, cambiando la nostra prospettiva. Se riciclare abbiamo capito che è fondamentale, dobbiamo farlo diventare accessibile a tutti, con la raccolta porta a porta, costi quel che costi. E questo vale per molti ambiti, come ad esempio per la mobilità, componente fondamentale per una città che vuole funzionare. Basta usare le mezze misure, servono mezzi come tram e treni che spostino le persone. E bisogna lavorare alla radice del problema: le istituzioni devono essere in testa al cambiamento, per esempio usando esclusivamente fonti energetiche sostenibili, come già fa l’Università di Genova. E’ inutile parlare di green economy quando si continua ad attingere al solito sistema di produzione dell’energia. E’ impensabile che le pubbliche amministrazioni ancora sottoscrivano contratti di fornitura da fonti non rinnovabili. Il Comune, come la Regione e lo Stato devono guidare la svolta. Svolta che è già possibile perchè viene fatta in moltissimi luoghi del mondo, anche vicinissimi a noi. Non ci sono più scuse”.

Come diceva sarà sicuramente un percorso difficile, con una candidatura che si potrebbe definire ‘anomala’ per il panorama cittadini. A chi si vuole rivolgere? “La mia candidatura serve per dare rappresentanza alle persone normali e che oggi non sono rappresentate a partire dai giovani, e soprattutto alle giovani donne. Io la vivo come una responsabilità perchè ho la possibilità di farlo, cosa che purtroppo non è concessa per tutti. Voglio rivolgermi all’oltre 50% di genovesi che non votano più perchè hanno perso la fiducia nella politica. Sappiamo tutti l’importanza del voto e conosciamo anche la frustrazione di votare qualcuno che non ci rappresenta. Ecco io vorrei rappresentare chi oggi non si sente rappresentato. Vorrei far tornare loro questa fiducia. E’ sicuramente un percorso lungo, ma bisogno pur iniziare da qualche parte”.