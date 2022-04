Genova 2022, arriva Tajani per lanciare la campagna elettorale di Forza Italia per Marco Bucci - Genova 24

Genova. Sarà Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ad aprire ufficialmente, insieme al sindaco Marco Bucci, la campagna del movimento politico fondato da Silvio Berlusconi in vista delle elezioni comunali e municipali di Genova del 12 giugno prossimo. La manifestazione pubblica si svolgerà venerdì 29 aprile alle ore 17.00 presso l’hotel Bristol in via XX Settembre. Interverranno, oltre all’on. Tajani e al sindaco Bucci, i parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, il capogruppo in Regione Claudio Muzio e il commissario cittadino del partito e capogruppo in Comune, Mario Mascia. Saranno presenti anche il vicepresidente del Consiglio comunale Guido Grillo e il consigliere comunale Stefano Costa. Nel corso dell’evento saranno ufficializzati i nomi dei candidati che correranno nelle liste di Forza Italia in Comune e nei nove Municipi genovesi.

“Apriamo la nostra campagna elettorale con grande determinazione ed entusiasmo, con l’obiettivo di traguardare un risultato importante per Forza Italia, per il sindaco Bucci e per la coalizione che lo sostiene”, dichiarano gli esponenti azzurri. “La presenza a Genova del nostro coordinatore nazionale e vicepresidente del partito – proseguono – dà la misura del nostro impegno. Forza Italia è in crescita e lo confermano gli ultimi sondaggi d’opinione nazionali e locali. Siamo con orgoglio i fondatori ed il centro del centrodestra, come ha ribadito il presidente Silvio Berlusconi alla recente manifestazione nazionale di Roma, e puntiamo ad attrarre il voto di chi si riconosce in quei valori moderati, liberali, cristiani, europeisti e garantisti che costituiscono il DNA di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo”.

“A Genova – sottolineano ancora i dirigenti di FI – il nostro sostegno a Marco Bucci è convinto e leale, perché egli incarna quel modello di buongoverno cittadino che il nostro partito ha da sempre promosso. Vogliamo perciò continuare ad essere protagonisti con Bucci della politica genovese nei prossimi 5 anni, come lo siamo stati nel mandato consiliare che sta per concludersi. Ringraziamo sin d’ora tutti i nostri candidati in Comune e nei Municipi per la loro disponibilità, il loro impegno e la passione con cui si metteranno in gioco in questa campagna elettorale”, concludono.