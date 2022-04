Genoa, Settore Giovanile, a tu per tu con Leo Cipani - Genova 24

Genova. Abbiamo scambiato alcune impressioni, a margine dell’incontro di aggiornamento tecnico tra i tecnici del Genoa e della Sammargheritese, svoltosi al ’Sandro Pertini’ di Multedo, con il mister dell’Under 14, Leo Cipani.

Sono stati trattati argomenti come l’impostazione settimanale degli allenamenti, la cura del dettaglio tecnico nelle leve più giovani, in particolare modo l’attività di base, l’importanza della pulizia tecnica dei gesti e di come

nel Genoa si lavori molto sotto l’aspetto coordinativo, con il professor Armando Caligaris ed Andrea Bianchi.

Secondo mister Cipani, il principale merito del Genoa, che riesce, a differenza di grandi società, a portare molti giovani in prima squadra, è rappresentato dalla competenza del responsabile Michele Sbravati, lo scouting, con la rete di osservatorii e conoscenze nel territorio, il lavoro, Il confronto e l’armonia tra i tecnici.

Cipani ha messo in evidenza la grande adattabilità dei loro giocatori a tutte le situazioni possibili ed immaginabili, grazie alla creazione di mini constesti, molto simili alla gara, abituandoli a questo tipo di situazioni.