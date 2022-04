Genoa-Lazio in diretta testuale: raddoppio di Immobile (0-2) - Genova 24

Genova. Finisce 0-2 il primo tempo tra Genoa e Lazio. Un risultato decisamente punitivo per il Genoa, che ha sfiorato il vantaggio con Ostigard e giocato una partita a viso aperto. Lazio cinica e capace di sfruttare al massimo gli unici momenti di sbandamento dei rossoblù.

46′ Raddoppio di Immobile che con una rapida girata trova l’angolino alla destra di Sirigu dopo che Lazzari riesce a superare Vasquez con un rimpallo e a servire il compagno

45′ Un minuto di recupero

37′ Ammonito Lucas Leiva per fallo su Badelj

31′ Lazio in vantaggio: discesa di Marusic senza grande opposizione, piatto destro a piazzare la palla sul secondo palo dove Sirigu non riesce ad arrivare

28′ Lancio verso l’area di rigore per Piccoli, che cade in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla, ma intanto il giocatore deve ricorrere alle cure mediche

24′ Luis Alberto ci prova da lontano, ma il tiro è centrale e Sirigu molto attento a bloccare

23′ Tentativo di Amiri, che avanza palla al piede e prova la rasoiata dalla distanza, Strakosha respinge coi pugni in tuffo

22′ Blessin chiama un cambio tattico invertendo Portanova, che si sposta a destra, e Melegoni, che va a sinistra

17′ Miracolo di Strakosha! Colpo di testa di Ostigard su cross di Maksimovic sugli sviluppi della punizione tirata sulla barriera da Melegoni, il portiere della Lazio si distende in tuffo alla propria sinistra e salva il risultato

16′ Fallaccio su Vasquez, punizione per il Genoa da posizione interessante vicino alla lunetta dell’area di rigore

10′ Ostigard respinge un cross di Lazzari, corner per la Lazio, sugli sviluppi colpo di testa di Acerbi dal cuore dell’area piccola, fuori

8′ Sinistro dal limite dell’area di Immobile, Sirigu si tuffa, sfera che si spegne sul fondo a pochi centimetri dal palo

3′ Cross di Melegoni dalla trequarti, Piccoli di testa non ci arriva di un soffio. Palla sul fondo

2′ Primo calcio d’angolo per il Genoa: Melegoni si vede respingere il pallone messo in mezzo da Patric

1′ Palla al Genoa, che attacca verso la Sud

Piccoli e Amiri dal primo minuto, Galdames accanto a Badelj, rientra Ostigard in difesa, Hefti torna a destra. Questo il Genoa scelto da Alexander Blessin per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Partita delicatissima in cui i rossoblù hanno bisogno di far punti per rosicchiare la distanza col Cagliari, sconfitto ieri dalla Juventus.

Diversi gli striscioni dedicati a “Gulliver”, storico ultras della Fossa dei Grifoni, scomparso in settimana.

Genoa-Lazio 0-1

Reti: 31′ Marusic

Genoa: Sirigu, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez, Galdames, Badelj, Melegoni, Amiri, Portanova, Piccoli.

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Gundmundsson, Bani, Ghiglione, Ekuban, Destro, Frendrup, Hernani, Yeboah.

Allenatore: Blessin

Lazio: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Reina, Adamonis, Luiz Filipe, Akpa Akpro, Pedro, Borges, Kamenovic, Romero, Hysaj, Radu, Cataldi, Basic.

Allenatore: Sarri

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Lucas Leiva (L)

Spettatori: 16.756, incasso 171.733 euro