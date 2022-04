Genoa, "cuore caldo e testa chiara": la ricetta di Blessin per affrontare il derby - Genova 24

Genova. Fa la solita pretattica Alexander Blessin, che nella conferenza stampa pre-derby, mescola le carte su chi schiererà dal primo minuto nel suo Genoa: “Deciderò domani. È molto difficile anche per me. Non sono importanti solo gli undici che vanno in campo, ma tutti anche quelli che vanno in panchina”.

La via per ottenere un risultato positivo è tracciata: “Dobbiamo rimanere con le idee chiare, ma naturalmente con il cuore caldo. È la base”.

Blessin non svela neppure come è stato l’approccio durante la settimana, ma si lascia andare a qualche commento su come la squadra è tornata ad allenarsi dopo la vittoria contro il Cagliari: “Iniziare la settimana quando hai vinto la domenica è un’ottima sensazione, ma dobbiamo rimanere con la testa focalizzata sulla prossima partita. La vittoria ci ha dato molte emozioni per come è avvenuta, all’ultimo minuto, però bisogna rimanere con la testa sgombra. Abbiamo continuato a lavorare con le basi del nostro gioco“.

Giampaolo ha parlato di un derby sporco, che non sarà certo come la partita giocata da Manchester City e Real Madrid in Champions League: “Non è difficile pronosticare che non sia un derby come City-Real Madrid – replica Blessin – il nostro derby sarà combattuto. Sarà emozionante e giocato con aggressività sana, con molti duelli e questo è chiaro”.

L’avversario è stato studiato: “La Sampdoria ha dimostrato di avere qualità, ha un momento di difficoltà ma è chiaro che domani loro vogliono cercare di vincere. Per tutte le squadre, come la Sampdoria, che non sono abituate a lottare per salvarsi non è facile. È difficile cambiare la mentalità da un modo di giocare all’altro. Queste sono cose che riguardano loro, noi dobbiamo concentrarci sulla nostra situazione. Tatticamente sappiamo che nell’ultima partita hanno giocato col 4-1-4-1 e prima col rombo, è tutto possibile domani. Abbiamo analizzato situazioni dove possiamo far bene per metterli in difficoltà”.

Sui possibili recuperi, l’allenatore chiarisce: “Cambiaso e Czyborra possono tornare a breve in gruppo. Criscito sarà in gruppo; Piccoli invece mancherà a lungo”.