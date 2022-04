Genoa-Cagliari ultimo treno salvezza: mancano i goal, non ne sono arrivati dal mercato - Genova 24

La classifica parla chiaro. Il Genoa ha la peggior media punti del campionato. Venezia e Salernitana, a 22 come i rossoblù, devono recuperare lo scontro diretto e hanno dunque una gara in meno. Per salvarsi, bisogna superare queste due e mettersi alle spalle una tra Cagliari (28) e Samp (29).

Lo scontro diretto contro i sardi di domenica alle ore 18 rappresenta probabilmente l’ultimo treno per provare a proseguire la corsa salvezza.

La tenuta difensiva della gestione Blessin è stata encomiabile. Il problema è però la fase conclusiva. Per vincere serve segnare, ça va sans dire. Il Genoa del tecnico tedesco lo ha fatto quattro volte in undici gare. Troppo poco. Tuttavia, l’averne incassati nove, di cui sette concentrare nelle ultime due uscite contro Lazio e Milan, ha consentito di conquistare 10 punti che fanno sì che la squadra possa sperare ancora. Tra Ballardini e Sheva ne erano stati ottenuti appena 12.

Indubbi i meriti dell’allenatore ex Ostenda. Il miglioramento complessivo della squadra non è però stato sufficiente per vincere con maggiore costanza, visto che è arrivato un solo successo, contro il Torino. E a posteriori, visto l’andamento lento di chi precede, il rammarico per non avere preso un bomber affidabile aumenta.

È proprio questo il limite che il tempo ha messo in evidenza del mercato di Spors, che ha comunque dato nuova linfa alla squadra inserendo profili su cui costruire. I giocatori offensivi arrivati nel mercato di riparazione non hanno portato nessun goal alla causa del Genoa. Nessuno tra Yeboah, Piccoli, Gudmundsson, e Amiri è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori. Lo “zero” permane anche se si allarga l’orizzonte agli altri giocatori. Delle quattro reti siglate dal Grifone di Blessin, una è un autogoal e le altre, una a testa, sono state di Destro, Ekuban e Portanova.

C’è da riconoscere comunque che l’impresa era ardua, visto che difficilmente un attaccante di prestigio avrebbe accettato la situazione di classifica del Genoa. Calzante l’esempio di Piatek, che ha preferito accasarsi a Firenze. Con il Cagliari alla fine conterà solo vincere: non importa dunque tanto chi segnerà purché si segni.