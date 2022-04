Genoa-Cagliari in diretta testuale. Entra Destro per Amiri (0-0) - Genova 24

Genova.

46′ Cambio nel Genoa, fuori Amiri per Destro. Si riparte con palla ai rossoblù

Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Cagliari, con il Grifone che ha maggior possesso palla e creato occasioni più nitide. L’unico tiro in porta è stato quello di Portanova all’avvio. La mossa di schierare Ekuban come unica punta ha prodotto maggiori tentativi con lanci in profondità, ma senza creare troppi pericoli alla porta difesa da Cragno. L’occasione forse più nitida è capitata sui piedi di Amiri, un tiro al volo uscito di pochissimo. Destro si sta scaldando, probabile cambio a inizio secondo tempo.

45′ Un minuto di recupero

41′ Giallo per Joao Pedro, brutto fallo su Frendrup

36′ Calcio d’angolo per il Cagliari, il cross di Deiola è deviato da Portanova. Batte Deiola, il Genoa libera

30′ Sponda di testa di Portanova per una girata al volo di Amiri, che esce di pochissimo

22′ Cambio di gioco del Cagliari, che consente a Joao Pedro di aver spazio e provare un tiro-cross in diagonale, Sirigu si tuffa e para in due tempi

14′ Ancora un lancio in profondità per Ekuban, che pur essendo stretto tra i centrali del Cagliari, riesce a infilarsi, non abbastanza per tirare a rete, un rimpallo poi lo sfavorisce e la palla finisce sul fondo

12′ Cross di Deiola dalla sinistra, colpo di testa di Joao Pedro, ampiamente fuori

8′ Lancio di Galdames in profondità per Ekuban, che scatta in area di rigore, ma Cragno è attento in uscita e lo anticipa

7′ Problemi per Ekuban, costretto a uscire momentaneamente dal campo per una botta alla testa

4′ Portanova! Tiro dal limite dell’area che Cragno para a terra dopo un’azione in cui Ceppitelli ha tolto dalla testa di Ekuban, libero in area, un cross perfetto di Galdames

1′ Partiti, palla al Cagliari

Una formazione un po’ a sorpresa quella che Alexander Blessin ha deciso di schierare dal primo minuto nella partita decisiva contro il Cagliari, in programma al Ferraris alle 18: Ekuban è l’unica punta, Destro e Yeboah in panchina. Anche Amiri viene schierato dal primo minuto, con Galdames. Torna Sturaro a centrocampo, Frendrup preferito a Hefti.

Ecco le formazioni:

Genoa-Cagliari 0-0

Reti:

Genoa: Sirigu, Frendrupi, Ostigard, Bani, Vasquez, Sturaro, Badelj, Amiri (46′ Destro), Galdames Portanova, Ekuban.

A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Melegoni, Gudmundsson, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Hefti, Yeboah.

Allenatore: Blessin

Cagliari: Cragno, Altare, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert, Baldé, Pedro.

A disposizione: aresti, Radunovic, Goldaniga, Baselli, Rog, Strootman, Nandez, Pereiro, Lykogiannis, Zappa, Pavoletti, Walukiewicz.

Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Valeri di Roma 2

Ammoniti: Joao Pedro (C)

Spettatori: 17.257, incasso 135.960