Gaslini Liguria, Rossetti: "Progetto costruito sulla sabbia". Lista Toti: "È esempio di lungimiranza" - Genova 24

Genova. “L’idea di far ruotare attorno al Gaslini le pediatrie e le neonatologie degli ospedali liguri è l’ennesimo progetto della giunta Toti costruito sulla sabbia. Non ci sono dati che confermano la fuga di pazienti pediatrici verso altre regioni e non ci risulta che al Gaslini ci sia personale sufficiente da traferire nelle altre Asl per coprine le carenze”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sul nuovo piano presentato dalla giunta Toti in merito al Gaslini e alla pediatria ligure.

“E poi, chi accetterà, assunto al Gaslini, di andare a lavorare a Imperia, Savona o Spezia – si chiede Rossetti -? Un sistema che funziona non accentra tutto in un unico luogo, ma cerca di rispondere alle necessità del territorio prevedendo in ogni Asl le assunzioni necessarie per soddisfare i bisogni dei cittadini, in questo caso di mamme, bambini e bambine”.

“La pandemia – riprende il consigliere – non ha insegnato nulla a Toti, dopo due anni che si parla dell’importanza della medicina territoriale e di prossimità, la proposta della Giunta per la pediatria ligure va nella direzione completamente opposta, proponendo una struttura ‘ospedalicentrica’, che indebolisce la rete territoriale dell’area materno infantile in cui pediatria ospedaliera e neonatologia ne sono parte. Ci è poco chiaro inoltre – conclude Rossetti – come mai la Asl 3 sia stata esclusa da questo progetto, tagliando fuori la neonatologia di Villa Scassi”.

“Dopo anni in cui la sanità è stata devastata dall’immobilità della sinistra, senza che le eccellenze territoriali venissero valorizzate, sentire le parole del consigliere del PD fa quasi sorridere – risponde il gruppo Cambiamo con Toti -. Le sabbie a cui Rossetti fa riferimento, sono quelle mobili in cui per decenni la sinistra si è arenata fino a farsene inghiottire. Con l’era Toti, si è saputo ricostruire e riqualificare l’intero settore sanitario. Creare una rete di punti ospedalieri collegati, in questo caso pediatrici facenti capo al Gaslini, significa garantire la crescita dell’intero sistema regionale, evitare spostamenti ad oggi, peraltro, alquanto difficoltosi e dispendiosi per le famiglie che debbono assistere i propri bambini, ed estendere competenze specifiche a beneficio di un numero sempre maggiore di popolazione. Il progetto è l’ennesimo esempio di lungimiranza e visione futuristica, la stessa mai appartenuta alla sinistra. Un sistema equo, che garantisce la qualità dell’attività pediatrica oltre il solo capoluogo”.