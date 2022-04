Garibaldi (Pd): "Fuga di pazienti dalla Asl4, 46 milioni di euro di mobilità passiva" - Genova 24

Genova. “Dati impietosi per la Asl 4: nel bilancio 2022 dell’Azienda sanitaria ci sono 46 milioni di euro di mobilità passiva e solo 11 di mobilità attiva, numeri che dimostrano l’altissima fuga di pazienti che si curano altrove, con molti che preferiscono il privato al pubblico o che scelgono altre Regioni per curarsi. Un’emorragia che va fermata con investimenti e assunzioni, cosa che in Asl 4 la Regione non sta prevedendo, visto che si moltiplicano i tagli sul territorio, con minori investimenti per le Rsa, la salute mentale, e nessuna risorsa stanziata per realizzare il previsto centro diurno per disturbi alimentari di Sestri Levante”.

Così elenca le carenze e i nodi il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi parlando del bilancio 2022 della Asl4.

“E se questi sono i dati della Asl 4 – conclude Garibaldi – non oso immaginare quali siano quelli di tutta la Regione. Il Restart Liguria, tanto sbandierato dalla Giunta Toti, ha dimostrato ancora una volta di funzionare solo a parole, mentre viene puntualmente smentito dai fatti; come è successo per le liste d’attesa, dove i tempi della cura per un cittadino, nella maggior parte dei casi, si contano in mesi e non in giorni”.