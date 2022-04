Galliera, taglio risorse per pagare gli straordinari al personale. Gianni Pastorino (Linea Condivisa): "Con fondi straordinari vengono pagate prestazioni ordinarie" - Genova 24

Genova. Oggi in Consiglio Regionale si è discusso della decisione del Galliera che ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che, con la fine dello stato di emergenza, verranno meno anche le risorse per pagare gli straordinari al personale.

“Ad oggi, purtroppo, la pandemia non è finita e registriamo ancora contagi e decessi. Dunque, la fine dello stato di emergenza Covid 19 non coincide con la fine della pandemia – dichiara il capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino durante la sua interrogazione – Il personale del Galliera, come del resto tutto il personale sanitario ligure e nazionale, ha fatto i miracoli in questi mesi di pandemia. Appena finito lo stato di emergenza sanitaria però il Galliera pensa bene di “premiare” il suo personale con dei tagli consistenti e immediati”.

In alcune occasioni al Galliera gli straordinari sono diventati dei “veri e propri doppi turni di medici, infermieri, personale sanitario, tecnico e ausiliario che hanno permesso e garantito l’operatività dei reparti nell’emergenza – dice Pastorino – Adesso si comunica unilateralmente e di punto in bianco che non ci sarà piu’ lo straordinario maggiorato “pronta disponibilità” (reperibilità) mentre lo “straordinario secco” viene ridotto ai minimi termini: cioè NON retribuito ma compensato-ovviamente senza le maggiorazioni- con ore a recupero”.

“Ciò che dovrebbe essere straordinario al Galliera non lo è! E la continua mancata assunzione di personale determina difficoltà operative che sono state colmate attraverso un massiccio uso di straordinario che oggi viene tagliato mentre naturalmente non si parla di assunzioni. Ancora una volta la disponibilità del personale e la capacità dimostrata viene premiata a calci nei denti e per questo abbiamo chiesto alla Regione di farsi carico di un’interlocuzione con la Direzione del Galliera per capire da come uscire da questa assurda situazione. Perché a quanto sopra si aggiunge ulteriormente anche la voce insistente del rischio di non veder erogare il premio di produttività che ogni anno viene retribuito tra giugno e agosto. E perché, come se non bastasse quanto detto, anche con riferimento alla questione fasce si paventa un riconoscimento ammontante a circa un terzo rispetto a quanto riconosciuto lo scorso anno. Il tutto ovviamente non rispettando impegni e con decisione unilaterale. E Regione Liguria e la Giunta Toti hanno l’obbligo di intervenire per risolvere questa ingiustizia sociale che, tra l’altro, sa tanto di irriconoscenza verso chi fino a ieri chiamavamo “angeli” o “eroi”» conclude il Vice Presidente della Commissione II Sanità Gianni Pastorino.