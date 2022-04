Funivia sopra al Lagaccio, i cittadini contrari si preparano alla mobilitazione - Genova 24

Genova. Più di cento persone si sono riunite questo pomeriggio presso gli spazi dell’ex caserma Gavoglio nel cuore del quartiere del Lagaccio per discutere e confrontarsi sul progetto del Comune di Genova della nuova funivia che collegherà la zona della Stazione Marittima a forte Sperone.

Durante l’ assemblea pubblica, organizzata dal gruppo informale “Con i piedi per terra”, sono stati spiegati i punti salienti delle varie idee della struttura il cui progetto al momento non è ancora stato definito. Tutte le ipotesi in comune hanno però una cosa, vale a dire l’impatto che l’infrastruttura avrà sul quartiere in termini di vivibilità e di sicurezza, in fase di cantiere come in fase di servizio. A spaventare sono soprattutto i piloni (da capire ancora il numero) che potrebbero superare i 70 metri d’altezza con forse la necessità di abbattimenti di palazzi e strutture esistenti.

“Saranno spesi 35 milioni per questo progetto – spiegano – vale a dire la metà dei finanziamenti ricevuti per la riqualificazione dei forti. Ma nessuno ha preso in considerazione che passerà sopra uno dei quartieri più popolosi della città”. Una prospettiva che sta trovando una crescente opposizione nel quartiere, in attesa dei dettagli tecnici dei progetti. “Ma cosa possiamo fare?”, Si chiede la composita platea. “Prepariamoci, facciamo passa parola, organizziamoci, iniziamo a pensare ad azioni legali e mobilitazioni”.

Si attende quindi il progetto definitivo per affinare la strategia. “L’idea è quella di presentare osservazioni al progetto, come previsto dalla procedura, e cercare di sensibilizzare tutti i livelli istituzionali e fermare questo progetto le cui ricadute sulla città sono quantomeno discutibili. Il quartiere come tutta la città ha tante necessità e una funivia sopra le nostre teste non è tra queste”.