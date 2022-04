Funivia sopra al Lagaccio, assemblea pubblica alla Gavoglio: "Nessuno ha coinvolto il quartiere" - Genova 24

Genova. “La giunta comunale sta per spendere 35 milioni per costruire la funivia Stazione Marittima – Forte Begato che passerà sopra le case Lagaccio. I lavori inizieranno tra pochi mesi ma nessuno ha pensato di coinvolgere il quartiere”. Questo il motivo per cui è stata convocata un’assemblea cittadina pubblica presso la sede di Casa Gavoglio, mercoledì 21 ore 18.

A lanciare l’iniziativa il gruppo facebook “Con i piedi per terra – Genova”, che da tempo segue la vicenda legata al progetto del collegamento ‘areo’ tra porto e forti: “Questo progetto è un eco mostro – si legge nel volantino – perchè è antieconomico, di forte impatto ambientale, potenzialmente pericoloso, fastidioso e inquinante e soprattutto inutile per gli abitanti del quartiere e i genovesi tutti perchè hanno a disposizione la cremagliera storica e la funicolare Zecca Righi”.

“Per far capire quello che è in progetto basti pensare che sarà abbattuta una palazzina in via del Lagaccio per costruire un pilone alto quasi come la Lanterna. Come spesso accade l’interesse di pochi prevale su quello di molti”.