Formazione e tecnologia, gli studenti del Galilei in visita presso la cabina di e-distribuzione a Pra' - Genova 24

Genova. Formazione, innovazione tecnologica e sicurezza: con questi obiettivi E-Distribuzione – la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di Media e Bassa Tensione – ha aperto le porte della Cabina primaria di Genova Prà a due classi di studenti dell’Istituto Scolastico Galileo Galilei, organizzando un incontro di formazione in tutta sicurezza.

Circa 45 studenti divisi in due giornate e accompagnati dai professori Livio Buonajuto, Laura Maria Cascione, Marco Galaverna, Giuseppe Canepa, e dai docenti di E-Distribuzione Glauco Barbieri, Maurizio Rasore e Alessandro Fossa hanno visitato l’interno dell’impianto e hanno potuto soddisfare la loro curiosità sulla struttura e sulle attività che l’Azienda svolge, approfondendo la conoscenza degli impianti, le innovazioni tecnologiche e l’alto livello di automazione e telegestione che caratterizzano la rete di distribuzione gestita dalla Società del Gruppo Enel.

L’attenzione alla sicurezza ha rappresentato un importante filo conduttore dell’incontro. Infatti, attraverso esempi concreti e coinvolgendo i partecipanti, è stata evidenziata l’importanza della prevenzione degli infortuni, mostrando la corretta progettazione degli interventi e le procedure di manutenzione atte a garantire la massima qualità del servizio e lo svolgimento in sicurezza delle attività operative.

Anche gli studenti hanno espresso grande interesse per la giornata, apprezzando la possibilità di visitare gli impianti in esercizio: questo ha permesso loro di dare concretezza agli studi teorici e piena realizzazione delle competenze assorbite nelle attività laboratoriali che prevedono, tra le altre, la costruzione di piccoli trasformatori da parte degli allievi. La visita si inserisce tra le numerose iniziative che E-Distribuzione dedica ogni anno al mondo della scuola, dell’università e della ricerca con il duplice obiettivo di approfondire la conoscenza degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e sensibilizzare gli studenti agli importanti temi della sicurezza sul lavoro.

“Per E-Distribuzione, impegnata in attività innovative e ad alto contenuto tecnologico, è fondamentale investire nella formazione e avvalersi della collaborazione di futuri professionisti preparati e intraprendenti – ha commentato Anna Chiara Fisichella, Responsabile Unità Territoriale Genova di E-Distribuzione – Siamo orgogliosi di questo incontro che ci ha permesso di condividere con gli studenti dell’istituto Galileo Galilei il nostro approccio all’innovazione tecnologica che garantisce al territorio un servizio elettrico sicuro e di qualità eccellente”.

Le Cabine Primarie

Le cabine primarie sono impianti elettrici che hanno la funzione di trasformare l’energia elettrica in ingresso ad alta tensione in energia a media tensione. Hanno inoltre l’importante funzione di ottimizzare la gestione del sistema elettrico locale, snellire i carichi energetici ed equilibrare gli assetti di rete, garantendo un servizio complessivamente più efficiente. La struttura di Genova Prà rappresenta un nodo strategico per la rete di E-Distribuzione della Liguria, ed è provvista di tecnologie di ultima generazione per il telecontrollo della rete che permettono, in caso di interruzioni, di rialimentare la clientela attraverso manovre a distanza.