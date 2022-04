Fischi alla cerimonia del 25 aprile, Lista Toti: "Eppure credevamo di aver visto tutto" - Genova 24

Genova. “I fischi e le contestazioni alla commemorazione del 25 aprile non hanno bisogno di commenti” scrive la Lista Toti in una nota diffusa appena dopo la commemorazione del 25 aprile che si è tenuta questa mattina.

E continua: “Per fischiare le parole di Giovanni Maria Flick che richiamano l’Italia, Repubblica fondata sull’antifascismo servono solo… dei fascisti. Una Nazione che basa la sua costituzione su antifascismo non può decidere chi ha diritto o meno di difendersi.

E così pure l’intolleranza e lo squadrismo politico sono alla base delle contestazioni agli altri oratori, a partire dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal presidente della Regione Giovanni Toti.

Fischiare e contestare per dire “no” all’invio di armi ai resistenti ucraini è come fischiare e contestare i partigiani italiani del 1945. E’ come fischiare e contestare la guerra di Liberazione. Sì, una guerra, una guerra fatta con le armi e con l’aiuto di chi, per fortuna, non ragionava come chi oggi in piazza ha offeso il 25 aprile