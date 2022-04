Finti poliziotti e idraulici fanno razzia nelle case di anziani: tre arresti e 300mila euro di refurtiva - Genova 24

Genova. Si fingevano idraulici per entrare nelle case di anziani o pensionati. Con la scusa di un controllo al sistema di riscaldamento domestico, riuscivano a convincere i proprietari a farsi aprire la porta e a far strada nell’appartamento.

Poi una volta dentro, rubavano piccoli oggetti per poi subito dopo cederli a complici che a poca distanza dal furto, si presentavano alla porta fingendosi operatori delle forze di polizia, esibendo ai malcapitati gli oggetti poco prima trafugati e informandoli così del furto subìto.

Le vittime, colte di sorpresa, nel tentativo di verificare ulteriori furti fornivano indicazioni ai ladri sulla collocazione di altri gioielli che custodivano in casa, che venivano poi abilmente rubati, approfittando dello stato di ansia e distrazione indotto nelle vittime.

Una messa in scena ben riuscita per diversi, numerosi colpi. Ma grazie alle denunce delle vittime e alle indagini delle vere forse di polizia, partite dall’analisi del modus operandi, è emerso che i ladri hanno commesso simili reati in Liguria, Piemonte e Lombardia.

Si tratta di tre persone di origine rom-sinti, con un’età compresa tra i 60 ed i 30 anni, tutti pluricensiti penalmente e già sottoposti al regime della detenzione domiciliare ad Asti e Nichelino. Nel corso dell’indagine è stata poi recuperata un’ingente refurtiva, del valore complessivo di circa 300mila euro.

I militari del Nucleo Investigativo di Genova, con il supporto dei Carabinieri di Moncalieri ed Asti, hanno dato infatti esecuzione ad una misura cautelare in regime di detenzione domiciliare emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di questi tre soggetti.

Le ordinanze sono state emesse a seguito dello sviluppo di attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, che già aveva riguardato i tre soggetti autori di furti in diverse regioni del nord-ovest italiano.