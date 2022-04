Fine emergenza Covid, da lunedì 123 corse in meno sui bus Amt: ecco le linee coinvolte - Genova 24

Genova. Da lunedì 4 aprile, con la fine dell’emergenza Covid, entra in vigore un nuovo orario sulla rete urbana Amt che porta al taglio di almeno 123 corse giornaliere (secondo dati forniti dall’azienda) distribuite su varie linee. A denunciarlo in un comunicato è stata ieri l’associazione Utenti del trasporto pubblico rilevando il “totale silenzio di comunicazione” da parte dell’azienda e parlando invece di ben 182 corse giornaliere perse. In ogni caso la sforbiciata è facilmente verificabile consultando le tabelle degli orari sull’app di Amt.

L’ipotesi avanzata dall’associazione, e subito raccolta dal candidato Ariel Dello Strologo in campagna elettorale contro il sindaco Marco Bucci, è che il taglio serva a finanziare la gratuità di ascensori, funicolari e (parzialmente) metropolitana che Comune e Amt hanno deciso di estendere per altri quattro mesi.

Ma l’azienda replica che non è così e che si tratta di due partite completamente diverse: il nuovo orario ridotto, infatti, sarebbe conseguenza diretta della fine dell’emergenza Covid che segna il ritorno al 100% della capienza sui mezzi e quindi una situazione di sostanziale normalità. I tagli corrisponderebbero perciò a una riduzione del potenziamento che era stato attuato a partire da gennaio 2021 coi fondi messi a disposizione del Governo per l’incremento del servizio scolastico nelle fasce di maggiore carico. Fondi che, riferiscono fonti di Amt, al momento non risultano confermati dal ministero delle Infrastrutture per i prossimi mesi, motivo per cui si è resa necessaria una revisione del servizio oltre che la cancellazione delle navette gratuite in esercizio con operatori privati.

Il numero complessivo di corse tuttavia sarà comunque superiore a quello offerto durante i primi mesi della pandemia. Secondo dati forniti da Amt, a ottobre 2020 in un normale giorno feriale venivano erogate 11.565 corse. A partire da gennaio 2021 le corse giornaliere sono passate a 12.177 (cioè 612 in più). Da lunedì 4 aprile risultano in orario 12.054 corse, che sono 123 in meno rispetto alla settimana che si conclude, ma 489 in più rispetto a due anni fa, mantenute “grazie ai finanziamenti regionali e allo sforzo dell’azienda nell’erogare quotidianamente livelli elevati di servizio” e “distribuite sulle tratte a maggior carico, nelle fasce orarie di maggior utilizzo da parte degli studenti”, ha puntualizzato Amt in una nota.

Al netto delle motivazioni, a partire da lunedì il risultato per i genovesi sarà una riduzione del servizio che interesserà anche due linee “di forza”, 1 e 18, che subiranno riduzioni rispettivamente del 3,5% e del 9,3%.”Particolarmente penalizzate le linee di adduzione delle zone di Marassi e San Fruttuoso con riduzioni fino al 15% rispetto al numero di corse attuali – rileva ancora Utp che ha analizzato il nuovo quadro linea per linea -. Il 32, che collega il centro con la zona di San Teodoro perderà il 10% delle sue corse attuali, così come il 53, che, oltre a servire il quartiere di Borzoli, ha anche un’importante funzione di collegamento tra Ponente e Val Polcevera, perderà l’11,3% delle sue corse attuali. Riduzioni meno significative sono inoltre previste sulle linee 34, 44, 49 e 66. Unica linea in controtendenza è il 15, che dopo essere stata massacrata dal provvedimento della Ztl a Nervi contestato da tutti tranne da chi lo ha messo in opera, avrà una decina di corse in più”.

La tabella con le linee che subiscono riduzioni secondo Utp. Secondo Amt i tagli sono inferiori

Secondo Utp il risparmio che verrà ottenuto dall’azienda è considerevole: “Assegniamo un valore medio di mezz’ora di percorrenza alle 182 corse in meno, ovvero avremo 91 ore di servizio in meno ogni giorno da lunedì a venerdì pari a circa 15 turni del personale. Considerato che un turno costa all’incirca 300 euro ad Amt, ne consegue un risparmio per l’azienda di 4.500 euro al giorno, pari a 22.500 euro settimanali. Questo orario ridotto resterà in vigore fino all’orario estivo, ovvero per 10 settimane, per cui si può stimare un risparmio totale di 225.000 euro“.

“Una mano elargisce gratuità, l’altra taglia il servizio. Questo è il trattamento riservato a cittadini e cittadine che, invece, meritano rispetto e un trasporto pubblico che risponda alle reali necessità – ha commentato Dello Strologo -. Anche le linee nelle zone di Marassi e San Fruttuoso subiranno importanti riduzioni, così come San Teodoro e Borzoli. In questo modo, ancora una volta, le scelte dell’attuale amministrazione creano disuguaglianze tra cittadini e tra quartieri. Utp Genova si chiede, ed è più che legittimo, se i tagli non servano a compensare i mancati guadagni che derivano dalle gratuità di ascensori e funicolari (soluzioni proposte in via sperimentale) sbandierate a ridosso delle elezioni. Non c’è dubbio che sperimentare la gratuità a ridosso di una campagna elettorale sia un’azione che può portare qualche beneficio ad alcune fasce di popolazione. Ma probabilmente, va a maggior vantaggio del sindaco uscente. L’unico vero incentivo per modificare l’approccio dei cittadini e delle cittadine a forme di mobilità alternative e più sostenibili passa prima di tutto dalla garanzia di servizi efficaci e affidabili”.