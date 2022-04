Fine aprile freddo e piovoso, autorizzata a Genova l'accensione dei caloriferi per 5 ore - Genova 24

Genova. Se si è tanto ironizzato nelle ultime settimane sulla frase emblematica del premier Draghi su pace e condizionatori, in effetti il problema per ora è lungi da porsi, anzi.

In questa ultima settimana di aprile a causa di diversi fronti instabili provenienti dall’Atlantico che hanno portato grandine, pioggia e vento, le temperature si sono abbassate.

Così il Comune di Genova ha deciso di intervenire. Per garantire e assicurare il mantenimento di temperature confortevoli all’interno degli edifici, è stata emessa un’ordinanza del sindaco che autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici siti nel territorio comunale a far data dal 26 aprile 2022 al 10 maggio 2022 per cinque (5) ore giornaliere (temperature negli ambienti: 20°C + 2°C di tolleranza); oltre a cinque (5) ore a regime attenuato (temperatura negli ambienti: 16°C + 2°C di tolleranza).