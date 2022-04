Fincantieri, Giuseppe Bono lascia la guida dell'azienda dopo 20 anni - Genova 24

Genova. Cdp ha presentato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fincantieri: indica Claudio Graziano come nuovo presidente mentre per Pierroberto Folgiero, attuale ad di Maire Tecnimont, si profila l’incarico di nuovo amministratore delegato.

La notizia che più fa scalpore, però, è l’addio alla guida dell’azienda – dopo 20 anni – da parte dell’attuale amministratore delegato Giuseppe Bono, a capo del cda dal 2002.

Bono, che ha visto evolvere il mercato della cantieristica, da un periodo di crisi a una nuova vivacità registrata negli ultimi anni, anche nonostante il covid, è il dirigente che ha portato Fincantieri a veder nascere il progetto del ribaltamento a mare di Sestri Ponente ma anche la collaborazione con Salini Impregilo (WeBuild) per la realizzazione del nuovo ponte di Genova.

La lista sarà presentata da Cdp Industria, azionista con una partecipazione del 71,32%.

La proposta è di determinare il numero degli amministratori da nominare in dieci: a completare la lista del socio di maggioranza per il prossimo consiglio di amministrazione compaiono i nomi di Cristina Scocchia, Alberto Dell’Acqua, Valter Trevisani, Alessandra Battaglia, Massimo Di Carlo, Esedra Chiacchella, Rosanna Rossi.

Gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.