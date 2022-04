Figlia contesa tra i due campioni di scacchi: la madre, ex console a Genova, andrà a processo - Genova 24

Genova. La partita più difficile la giocheranno nell’aula di un tribunale e non tra le caselle bianche e nere di una scacchiera. Lei è Martha Lorena Fierro Baquero, ex console ecuadoriano a Genova ma anche gran maestro di scacchi. Lui, Roberto Mogranzini, ha lo stesso titolo: gran maestro di scacchi. Ad accomunarli non solo la passione per il più difficile dei giochi ma anche una figlia, avuta insieme, e che oggi ha 8 anni.

La madre, secondo quanto riportato dall’Ansa, andrà a processo il prossimo 22 giugno. Fierro Baquero è infatti accusata dall’ex compagno di avere lasciato l’Italia un anno fa portando con sé la figlia ed è accusata di sottrazione internazionale di minore. Rischia, per questo, fino a 4 anni di reclusione e la perdita della potestà genitoriale (questo già il 2 maggio nell’udienza al Tribunale per i minorenni).

Il sostituto procuratore Giovanni Arena ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio. Il processo verrà celebrato dal giudice Ferdinando Baldini. Le indagini della squadra mobile erano partite dopo la denuncia del padre, Mogranzini, assistito dall’avvocato Anna Maria Bernardini de Pace. La coppia era separata con affidamento congiunto. La donna faceva parte, al momento della scomparsa, del corpo consolare del suo Paese a Genova ed è per questo che è qui che si svolgerà il processo.

Già a settembre 2020 il padre aveva sollecitato che alla figlioletta venisse revocato il passaporto diplomatico. In precedenza, aveva negato il suo consenso al rilascio del passaporto ordinario alla piccola, che ha la cittadinanza italiana, ecuadoriana e statunitense.

Qualche tempo fa l’uomo aveva raccontato pubblicamente la propria vicenda lanciando una petizione sulla piattaforma Change.org in cui spiegava di non vedere la figlia, Isabella, da mesi. Era stato egli stesso a raccontare come avesse conosciuto la madre, Martha, a un torneo di scacchi in Francia e dopo un periodo felice la famiglia avesse deciso di trasferirsi a Genova visto l’incarico diplomatico ottenuto dalla donna nel 2017.

La coppia si era separata ma il padre aveva ottenuto un affidamento condiviso. L’8 febbraio 2021 però va a prendere la figlia a scuola e scopre che non c’è. Sparita. Così come la madre. Già nel 2019 Fierro Baquero aveva portato sua figlia in Ecuador senza avvertire l’ex compagno ma dopo alcune settimane era tornata. Questa volta no.