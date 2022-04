Fiera di Sant'Agata e maratona, Bordilli: "Una bella giornata di festa per Genova" - Genova 24

Genova. «Quella di oggi è stata una bellissima edizione, in versione primaverile, della tradizionale Fiera di Sant’Agata. Una giornata di festa caratterizzata anche dal ritorno, dopo tre anni di stop causa Covid, della classicissima corsa mezza maratona di Genova che ha contato 3000 partecipanti, dalla presenza del Cargo Market nel parco dell’Acquasola e da tanti eventi diffusi in città”.

Questo il commento dell’assessore al Commercio, artigianato e Grandi eventi Paola Bordilli a margine di una giornata molto intensa per la città con tre eventi attesissimi tra sport, cultura e tradizione.

“Una splendida domenica di primavera, all’insegna del ritorno alla normalità, della voglia di stare all’aria aperta nella nostra città, che ha accolto i genovesi e i numerosissimi visitatori con tante proposte, non solo in centro ma anche nei quartieri. Ringrazio tutti gli operatori e associazioni di categoria, volontari, personale comunale e della polizia locale per aver consentito un regolare svolgimento della giornata, all’insegna dei grandi eventi in città”.