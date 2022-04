Festa per il decennale della fondazione “Il Corniglianese“ - Genova 24

Genova. Venerdì 29 aprile 2022, alle 17:00 presso Villa Durazzo Bombrini (Via Ludovico Antonio Muratori 51 – 16152 Genova) si festeggerà il decennale della fondazione de “Il Corniglianese”, in cui verrà presentato il giornale che a Marzo ha raggiunto addirittura il milione di copie distribuite.

Ai festeggiamenti interverrà il Direttore ed eccezionale collega giornalista Enrico Cirone con tutta la redazione, insieme illustreranno il percorso, i progressi e l’espansione della testata e della redazione, per “Un giornale di periferia che vuole raccontare una città intera, la sua economia, il suo commercio, i cambiamenti, il suo porto, vero cuore pulsante della Superba.

Una mutazione ambiziosa e necessaria perché finalmente la città si accorga del nostro grande lavoro svolto dalla redazione anche in periodi difficili, per costruire quel necessario legame culturale tra una periferia e la città allo scopo di ridurre, attraverso l’informazione e la partecipazione, le diseguaglianze sociali e urbanistiche; per ridare vita al nostro quartiere, alle infrastrutture, alle aree adibite alle attività sportive e culturali, ai parchi, ai negozi e tanto altro.

Sarebbe un grave errore ignorare l’attinenza che ci deve essere tra il quartiere e il tessuto economico, turistico e imprenditoriale dell’intera città. Si intende uscire dai propri confini per vincere tutti insieme la sfida del futuro” commenta il Direttore, anticipo della grande festa che si terrà l’ultimo Venerdì di Aprile.