Festa della bandiera e 25 aprile, Lista Toti contro Dello Strologo: "Ha fatto più Toti che la sinistra in decenni" - Genova 24

Genova. “Criticare le amministrazioni di centrodestra perché celebrano San Giorgio, riempiendo di vessilli la città e insinuare che manchino i fondi per la ricorrenza del 25 aprile è un autogol che si può fare solo quando manca la dovuta serenità. Anche perché Ariel Dello Strologo non può non sapere che per onorare la Resistenza e chi ha liberato l’Italia ha fatto più l’amministrazione Toti in questi anni che il centrosinistra in decenni di corone e parole” a dirlo la Lista Toti in una diffusa in occasione del 25 aprile.

Poi i totiani continuano: “La casa di Pertini che cadeva a pezzi e che è stata restaurata e trasformata in luogo simbolo, dice niente? E il Concerto della Libertà per il 25 aprile? La partecipazione a tutte le manifestazioni con il presidente sempre presente in prima persona e la massima collaborazione con l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza non sono narrazioni, e forse giova ricordare a Dello Strologo che solo pochi mesi fa il presidente di questo fondamentale baluardo della storia, ringraziava Giovanni Toti per l’impegno sempre garantito, donandogli il Dizionario della Resistenza in Liguria”.

E concludono: “Il problema è che al candidato del centrosinistra, più che un dizionario servirebbe un calendario, visto che se la prende con Toti perché San Giorgio si celebra due giorni prima del 25 aprile”.