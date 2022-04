Certificazioni navali fasulle, quasi chiusa la maxi inchiesta: 39 indagati per falso, c'è anche il Rina - Genova 24

Genova. Il 30 maggio il gip Alberto Lippini ha fissato l’udienza stralcio dove saranno definite le intercettazioni che entreranno nel processo, dopo di che il sostituto procuratore Walter Cotugno chiuderà le indagini per la maxi inchiesta sulle presunte false certificazioni da parte del Rina.

Un’inchiesta che vede indagate 39 persone, tra tecnici del Registro navale italiano (Rina) e ufficiali della Capitaneria di Porto, ma non solo. Nell’inchiesta della Procura di Genova sulle presunte certificazioni fasulle rilasciate dal Rina e sui verbali accondiscendenti dei militari sono coinvolti anche tre comandanti della compagnia Ignazio Messina. Tra loro c’è Roberto Paoloni, già condannato in appello a 9 anni e 11 mesi, (il prossimo 6 maggio la pena verrà ridotta come indicato dalla Cassazione) per il tragico schianto della Jolly Nero contro il molo giano del 7 maggio 2013 che fece crollare la torre piloti causando 9 morti.

L’inchiesta, che ha visto vari filoni di indagine poi riuniti, aveva anche visto l’arresto di due ingegneri del Rina e l’interdittiva per due militari della capitaneria di porto. In particolare i due ingegneri non avrebbero certificato le anomalie sulla Jolly Nero e rilasciato false certificazioni in generale per le navi della compagnia Messina.

Per loro e per tutti gli altri le accuse sono di falso in atto pubblico. Certificazioni aggiusta su pressioni dall’alto o per fare un favore a una compagnia amica. Le intercettazioni raccolte dalla guardia di Finanza che si trovano in mano alla Procura sono numerosissime.

Secondo l’accusa, a seguito del riscontro di avarie o incidenti il Rina rilasciava certificati con prescrizioni per far viaggiare le navi in sicurezza. Tali certificati però sarebbero stati modificati, facendo sparire alcune prescrizioni, a seguito di contatti con le compagnie di navigazione. Per questo i due dirigenti dell’ente certificatore sono accusati oltre che di falso anche di accesso abusivo a sistema informatico. Oltre alla certificazione sulla Jolly Nero, per gli inquirenti, sarebbero state modificate anche quelle relative a navi passeggeri e alla Norman Atlantic. Per esempio nel caso della Jolly Nero gli uomini della guardia di finanza hanno scoperto che il Rina aveva rilasciato, dopo il crollo della torre piloti e una successiva avaria, una certificazione con la prescrizione di fare le manovre nei porti e nei canali con l’ausilio di rimorchiatori, in attesa di capire da cosa dipendessero le anomalie. Quattro giorni dopo il rilascio, alla certificazione sarebbe stata la prescrizione perché per la compagnia sarebbe stata troppo onerosa.