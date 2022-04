Ex Regina Pacis, D'Avolio replica a Piciocchi: "In cinque anni mai alcuna risposta formale" - Genova 24

Genova. “Il municipio Media Val Bisagno ha proposto innumerevoli soluzioni per riassegnare la struttura. Avremmo potuto ospitare l’Archivio storico del Galliera, laboratori creativi per la scuola Cantore e offrire spazi per le nostre Vespertine, insomma, avremmo fatto rivivere la struttura. Invece è dal 2019 che il cantiere viene rinviato”.

Roberto D’Avolio, presidente del municipio Media Val Bisagno, risponde così all’assessore comunale ai Lavori pubblici del Comune, Pietro Piciocchi, che ha parlato della possibilità di una nuova sede per le Scuole Vespertine nella ex chiesa Regina Pacis.

“A partire dal 2019 c’è sempre stato comunicato informalmente l’inizio imminente dei lavori per la realizzazione del muro necessario, a detta dei tecnici, per acquisire l’agibilità del plesso – ricorda D’Avolio – durante la pandemia abbiamo sollecitato la realizzazione del manufatto per ospitare alcune classi della Cantore in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ma anche in quella occasione i lavori furono procrastinati. Ad oggi, nonostante la recente nota del 23 Marzo al Sindaco di Genova dove il Municipio sollecitava l’inizio del cantiere per ospitare le scuole Vespertine attualmente senza sede, non abbiamo ottenuto nessuna risposta alle nostre richieste”.

“Il Municipio che rappresento non ha mai usato toni polemici ed è sempre stato propositivo offrendo buone progettualità rispetto il recupero della struttura. Pensiamo che sia veramente un peccato non investire su questi meravigliosi spazi che da troppo tempo sono terra di nessuno e meritano di essere rilanciati a favore del quartiere”, aggiunge.

“Probabilmente le risorse per l’installazione delle recenti bandiere in Valbisagno avrebbero coperto i costi di questo primo importante tassello necessario per il recupero dell’immobile. Ci aspettiamo nei prossimi mesi un progetto di riqualificazione da inserire nel piano triennale dei lavori pubblici”, conclude D’Avolio.