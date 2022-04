Ex Ilva, Palombo (rsu) ai lavoratori in assemblea: "Se ci scappa il morto questa fabbrica la bruciamo" - Genova 24

Genova. “Se qua ci scappa il morto, questa fabbrica gliela bruciamo”. Lo ha detto il coordinatore dell’rsu dell’ex Ilva di Cornigliano Armando Palombo davanti ai lavoratori in assemblea. I sindacati, ieri, hanno provato inutilmente a chiedere al direttore dello stabilimento di incontrare i lavoratori, ma così non è stato.

Per questo lo sciopero dopo l’incidente di sabato all’alba, è stato prorogato di 24 ore e alle 9 il prefetto Renato Franceschelli incontrerà una delegazione dell’rsu. Nell’attesa dell’incontro i lavoratori stanno dando vita a un piccolo corteo a Cornigliano: “Non vogliamo creare troppo disagio ai cittadini – ha spiegato ancora Palombo – ma vogliamo spiegargli che a Cornigliano ci sono lavoratori che rischiano la vita”.

Nel suo discorso Palombo ha anche attaccato direttamente il candidato sindaco Ariel Dello Strologo che sabato aveva parlato delle aree ex Ilva come opportunità per la città, senza peraltro nominare mai i lavoratori: “Poi ci sono anche gli sciacalli che fanno campagna elettorale con un cinismo vergognoso – ha detto Palombo – che magari non sono mai saliti le scale di quella direzione ma che sono sciacalli e alla fine pagheranno i prezzo del rapporto con i lavoratori. Non è possibile che qua rischiamo la pelle tutti i giorni e ci sia qualcuno che fa la sua campagna elettorale su di loro”.

Il corteo, dopo aver attraversato Cornigliano, si fermerà all’incrocio con via Giovanni D’Acri, dove aspetterà il rientro della rappresentanza dei lavoratori ricevuta in prefettura dove ha ribadito le istanze sindacali.