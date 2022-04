Ex Ilva, lunedì sciopero per la sicurezza, Dello Strologo chiede un incontro ai vertici dell'acciaieria - Genova 24

Genova. Alla vigilia del primo maggio il tema della sicurezza sui posti di lavoro, a Genova, non è mai stato così attuale. Oggi un nuovo incidente si è verificato all’interno delle riparazioni navali, solo per fortuna senza gravi conseguenze, ma la questione è assolutamente all’ordine del giorno per via di quanto sta accadendo all’interno dell’ex Ilva di Cornigliano.

Sulla questione è intervenuto anche Ariel Dello Strologo, candidato sindaco a Genova per il campo progressista preoccupato dalle agitazioni in corso tra i lavoratori di Acciaierie d’Italia e l’azienda, in seguito ai diversi incidenti delle scorse settimane tra cui quello che ha portato allo stop temporaneo della linea di produzione della banda stagnata e al procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore in servizio. Come noto i lavoratori di Cornigliano saranno in sciopero e corteo il prossimo lunedì 2 maggio.

“Registro il livello di tensione tra i lavoratori ex-Ilva e l’azienda in seguito ai diversi incidenti delle scorse settimane e sono preoccupato per il futuro dell’attività e dei lavoratori – afferma Dello Strologo – chiedo un incontro con i vertici di Ex Ilva per ascoltare quali sono le prospettive, i piani di sviluppo e le garanzie per i lavoratori sia sul piano del mantenimento dell’occupazione sia su quello della sicurezza”.