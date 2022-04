Ex Ilva, l'impegno del prefetto: un tavolo tra azienda e rappresentanti dei lavoratori per monitorare gli impianti - Genova 24

Genova. Un impegno da parte del prefetto Renato Franceschelli a istituire un tavolo tra azienda e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano sulla situazione degli impianti all’interno dello stabilimento. E’ questo il risultato ottenuto dall’rsu di Acciaierie d’Italia e dalle segreterie di Fiom, Fim e Uilm al termine dell’incontro che si è tenuto stamattina.

“Ho concesso l’incontro il prima possibile – ha spiegato il prefetto Franceschelli al termine dell’incontro – perché mi interessava sentire dalla viva voce dei sindacati una preoccupazione che ovviamente comprendo e che merita attenzione. Rispetto al fatto specifico ci sono le indagini, ma il mio compito nei prossimi giorni sarà provare a dare concretezza alla richiesta sindacale di di un confronto tra azienda e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che vada oltre il singolo episodio”.

“Ovviamente noi al tavolo ci saremo e siamo certi che il prefetto farà partire l’invito – dice il coordinatore dell’Rsu Armando Palombo – vedremo se la direzione è disposta a partecipare. Abbiamo detto al Prefetto che da oggi il controllo sugli impianti da parte dei lavoratori sarà ulteriormente accentuato e gli abbiamo consegnato una memoria che mette nero su bianco tutti i problemi che in questi mesi abbiamo segnalato all’azienda”. La delegazione sta ora tornano a Cornigliano per informare i lavoratori in presidio e sospendere lo sciopero che era stato prolungato a tutta la mattina.

Sul tema è intervenuto stamani a margine di una conferenza stampa anche il sindaco di Genova Marco Bucci: “Abbiamo bisogno che Acciaierie d’Italia prenda delle decisioni chiare, ho incontrato il presidente Bernabè la settimana scorsa, gli abbiamo detto quali sono i problemi che devono essere risolti velocemente”.

Bucci sottolinea che “i piani di azione che suggeriamo non riguardano solo il potenziale riutilizzo delle aree ma anche gli investimenti che devono essere fatti sullo stabilimento”. Per Bucci l’ex Ilva del futuro deve avere quattro caratteristiche: “Cornigliano deve essere un’azienda ecosostenibile, cioè che non inquina, deve produrre un acciaio di altissima qualità, molto richiesto dal mercato, e deve dare lavoro a tutte le persone che servono per la produzione dell’acciaio”.

Il tema dell’occupazione e dello sfruttamento delle aree è importante per il sindaco di Genova: “Tutte le altre aree che non servono alla produzione dell’acciaio devono dare comunque lavoro ad altre persone grazie altre attività – conclude – ma tutta quell’area da 1,2 milioni di metri quadri deve avere 2.200-2.500 lavoratori, questo è il nostro obiettivo, Genova ha bisogno di posti di lavoro e che tutte le aree, soprattutto quelle portuali, abbiano una ricaduta economica e occupazionale. Ci arriveremo”.