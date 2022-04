Ex Ilva, la Fiom presenta un esposto in Procura contro la cassa integrazione - Genova 24

Genova. La linea di produzione della banda stagnata dello stabilimento di Cornigliano è ripartita questa mattina a una settimana dallo stop imposto dalla Asl all’azienda per adempiere a diverse prescrizioni che mettevano a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’ispezione e la ‘fermata’ temporanea dell’impianto erano arrivate dopo alcuni incidenti causati dalla scarsa manutenzione che per fortuna non avevano provocato feriti. La decisione di Acciaierie d’Italia di mettere temporaneamente in cassa integrazione tutti i 180 dipendenti del ciclo latta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza non è però piaciuta all’rsu. E la Fiom Cgil in particolare stamani ha depositato un esposto in Procura per contestare l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale da parte dell’azienda.

“La cassa integrazione infatti non può essere utilizzata in caso di inadempienze cagionate dall’azienda – spiega la Fiom in una nota – per questo motivo abbiamo richiesto che gli enti competenti verifichino se si ravvedano gli estremi per l’uso improprio dell’ammortizzatore sociale. Per la Fiom la sicurezza sul lavoro è fondamentale ed i nostri delegati continueranno a battersi affinché tali condizioni vengano garantite anche all’interno dello stabilimento di Cornigliano”.

I sindacati sono ancora in attesa del tavolo in Prefettura che dovrà consentire di avviare un monitoraggio congiunto sulla sicurezza degli impianti che, secondo quanto appreso, dovrebbe essere convocato entro la prossima settimana.