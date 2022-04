Ex Ilva di Cornigliano, dichiarato sciopero di 24 ore: sindacati chiedono incontro urgente al Prefetto - Genova 24

Genova. Assemblea ad alta tensione stamattina davanti ai cancelli dell’ex Ilva di Cornigliano dove sabato un rotolo d’acciaio caduto a causa dei cavi di una gru che si sono strappati ha sfiorato gli operai.

Per stamattina l’rsu aveva indetto due ore di sciopero dalle 8 alle 10, ma nel corso dell’assemblea i lavoratori hanno deciso di muoversi in corteo fin sotto la direzione dello stabilimento. “Abbiamo chiesto al direttore di dare un segnale positivo dal punto di vista della sicurezza – spiega il coordinatore dell’rsu Armando Palombo – Sono mesi che i locomotori deragliano e nessuno fa niente e ogni volta che un impianto si ferma per mancata manutenzione sono i lavoratori e bloccarlo mentre dovrebbe occuparsene l’azienda. E ora, dopo l’incidente di sabato la paura è che prima o poi ci scappi il morto”.

I lavoratori insieme all’rsu hanno chiesto al direttore Massimiliano Pagliaro di scendere per incontrare gli operai. La risposta arrivata dall’azienda di far salire solo una piccola delegazione, così dopo una mezz’ora di attesa, i lavoratori sono spontaneamente saliti in massa all’interno della sede occupando uffici e scale.

Lo sciopero è stato, in un primo momento, prolungato da Fiom, Fim e Uilm fino alle 12. “Se la direzione non ci incontrerà oggi – conclude Palombo – domani la protesta riprenderà con maggiore forza” ha dichiarato Palombo a metà mattina.

Alle 12 ancora nessun riscontro da parte della direzione aziendale. Per questo l’rsu ha deciso di prolungare lo sciopero per 24 ore.

Le segreterie di Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto al Prefetto di Genova Renato Franceschelli di convocare un incontro urgente con la direzione di Acciaierie d’Italia. Per domani mattina intanto è stata convocata un’assemblea alle 7 davanti ai cancelli dello stabilimento