Ex Ilva, Acciaierie d’Italia non versa il contributo obbligatorio alla sms Guido Rossa: “Niente bonus libri e colonie estive a rischio” - Genova 24

Genova. Acciarierie d’Italia non ha versato le ultime due rate, per complessivi 65 mila euro alla sms Guido Rossa, la società di mutuo soccorso nata all’interno dell’ex Ilva di Cornigliano che si occupa, grazie a un accordo aziendale di secondo livello, di sostenere le famiglie dei lavoratori ex Ilva tramite una parte di contributo annuale dell’azienda e trattenute volontarie sulle buste paga dei lavoratori.

A denunciare il mancato versamento, che pregiudica la consegna ai lavoratori dei buoni libro per i figli dei dipendenti è il presidente della Sms Guido Rossa Paolo Terrizzi: “Dopo che l’anno scorso i versamenti erano arrivati regolarmente sembra di essere tornato ai tempi di Ilva in amministrazione straordinaria – spiega Terrizzi.

Al momento l’azienda non ha provveduto al versamento obbligatorio della rata di dicembre e neppure di quella di marzo e per i buoni libro i soldi non li abbiamo, così abbiamo dovuto sospendere il pagamento. E se non arrivano i versamenti arretrati non potremo neppure organizzare le colonie estive” dice. La società di mutuo soccorso si finanzia in parte grazie al versamento obbligatorio dell’azienda e in parte grazie alla trattenuta diretta di un’ora al mese di salario a tutti i dipendenti che vengono utilizzati per le spese mediche dei dipendenti e dei loro famigliari.