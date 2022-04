'Euroflora' sulle maglie di Genoa e Sampdoria per il derby della Lanterna - Genova 24

Genova. Da oggi le maglie di Genoa e Sampdoria marchiate Euroflora saranno esposte all’ingresso della manifestazione in programma ai Parchi di Nervi fino all’8 maggio.

E le due squadre liguri scenderanno in campo domani al derby indossando proprio la nuova maglia, mentre nelle prossime partite tornerà la scritta ‘LaMiaLiguria’.

“Il derby della Lanterna – ha spiegato il presidente di Regione Liguria – sarà una cassa di risonanza importante per il marchio Euroflora che in questi giorni sta riscuotendo un grande successo con migliaia di visitatori. Così come lo è stato fino ad oggi per ‘La mia Liguria’, che tornerà nelle ultime gare di campionato sulle casacche di Genoa, Sampdoria e Spezia”.

E prosegue: “Il mondo dello sport rappresenta un veicolo comunicativo di enorme impatto sociale, mediatico ed economico e domani sera in vetrina esporremo proprio la nostra manifestazione floreale, di cui siamo sempre più orgogliosi, in un momento di assoluta visibilità, così come lo è stata la visita di sabato del principe Alberto di Monaco. Saranno infatti 50 i paesi collegati, con 37 invitati da tutto il mondo, mentre lo scorso anno la stracittadina è stata vista da un milione di telespettatori”.

“Regione Liguria continua quindi con la promozione del suo territorio – ha aggiunto il presidente della Regione Liguria -, anche a livello internazionale, che sta portando grandi risultati, testimoniati soprattutto dal numero dei turisti che lo scorso anno, ma anche durante questi ponti primaverili, hanno visitato la nostra regione. Basti pensare che le tre squadre liguri, Genoa, Sampdoria e Spezia, durante la scorsa stagione hanno superato i 50 milioni di spettatori mentre le partite del campionato italiano di calcio di serie A sono distribuite in circa 200 paesi nel mondo tramite 52 broadcasters multicanale. E domani sarà un derby ancora più bello in uno stadio che sia avvia verso il tutto esaurito dopo due anni segnati dalla pandemia. I vaccini stanno sconfiggendo il Covid e la gara di domani è una chiara dimostrazione che le persone finalmente sono tornate a vivere”.

“Il logo di Euroflora sulle divise del derby – aggiunge il vice presidente con delega al Marketing territoriale – richiama l’attenzione di pubblici diversi sul florovivaismo e sul branding di filiera della Liguria. Una occasione importante per rievocare quella vera e propria esplosione di colori e profumi, che si può visitare ai Parchi e ai Musei di Nervi sino all’8 maggio, in un contesto bello e particolare come quello di uno stadio di calcio. La Valle Ligure da record, realizzata con il Sistema Camerale e il Distretto florovivaistico, mostra una particolare attenzione alle aromatiche, alla sostenibilità e presenta diverse curiosità fonte di interazione”.