Euroflora, Murolo: "E' il momento di lanciare un piano per il turismo diffuso" - Genova 24

Genova. Sorride Murolo passeggiando per le strade di una Genova primaverile, nonostante il tempo, che pare pronta a sbocciare. Le festività Pasquali appena trascorse hanno portato migliaia di turisti in città: i dati ufficiali parlano di 20.000 prenotazioni. Un grande successo per Genova che si sta facendo conoscere in Italia e all’estero per la sua unica bellezza.

Senza considerare l’attrattiva di Euroflora, da oggi visitabile dai turisti e da tutti i cittadini, in generale gli italiani sono prevalentemente rivolti alla zona Expò ed in particolare alle visite all’Acquario ritenuto l’attrattiva più importante e di maggior rilievo della città.

“Ma, come canta Joe Squillo, oltre l’Acquario c’è di più. Genova è la nostra donna bellissima, che non ha solo gambe da ammirare– Spianata Castelletto, Rolli e centro – ma un’anima di quartiere da conoscere e scoprire” sembra quasi canticchiare Murolo, candidato alle prossime comunali per FdI e per il partito coordinatore regionale cultura”.

Gli stranieri invece hanno una conoscenza maggiore dell’offerta culturale della città: «Il grande lavoro di promozione turistica di questi anni sta dando i suoi frutti, ma dobbiamo far sì che tutte le bellezze della nostra città siano conosciute e fruibili affinché questi non stanzino solo nell’area del Porto Antico – sostiene il candidato di Fdi al consiglio comunale Giuseppe Murolo – Va creata una rete turistica integrata per godere anche le bellezze delle periferie. Penso a Voltri con il parco di Villa Duchessa, a Pegli con l’incantevole Villa Pallavicini, a Nervi con i Parchi e la Passeggiata o al recentemente visitato Oratorio di Coronata… ovunque si può godere di meraviglie e perle storiche, questa è la magnificenza di Genova».

Se diffondiamo l’afflusso turistico su tutta la città, inevitabilmente i vantaggi sociali ed economici raggiungeranno tutti “Lo si vede per Nervi, in questo primo giorno di Euroflora: i commercianti sono speranzosi e fiduciosi possa essere un’occasione di rilancio, ma ogni angolo di Genova può divenire luogo di passaggio e visite e quindi acquisti e consumi” conclude Murolo