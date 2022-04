Euroflora, Murolo e Censi: "Opportunità da cui ripartire con nuove iniziative per valorizzare i maestri artigiani" - Genova 24

Genova. Nervi è rinata: botteghe aperte, commercianti e ristoratori finalmente prendono respiro. Il flusso di turisti e genovesi è continuo ed il tempo sembra nuovamente voler aiutare la kermesse: “E’ necessario Euroflora sia un punto di partenza per il rilancio delle visite in tutta la città – afferma Giuseppe Murolo, candidato al consiglio comunale e responsabile regionale cultura di FdI “Sarebbe bello convogliare le visite anche in altre zone come già avviene naturalmente, ma non in modo sistematico per esempio affiancando alla kermesse eventi dedicati all’artigianato nei diversi quartieri”.

Regione Liguria e Camera di Commercio hanno istituito il marchio Artigiani di Liguria per certificare la qualità delle produzioni artigianali, quelle che caratterizzano il nostro territorio “Inoltre, per gli artigiani che rispondano a requisiti qualitativi ancor più stringenti, è previsto il marchio Maestro Artigiano” interviene Andrea Censi, candidato al Municipio Bassa Valbisagno e figlio di Alfio, primo ad ottenere il titolo da Regione Liguria grazie al suo lavoro di orologiaio “La più alta concentrazione di artigiani liguri che hanno conseguito questi importanti riconoscimenti è a Genova. Interessante notare come queste professionalità siano diffuse su tutto il territorio cittadino, non solo nel Centro e questo rende tutta la nostra città un’eccellenza artigianale”.

“Bucci e la sua giunta hanno fatto molto per il commercio e l’artigianato, ma è necessario fare ancor di più, anche in considerazione della difficile congiuntura economica che le nostre aziende devono affrontare – continua Censi – Il Comune deve sostenere le aziende virtuose. Artigiani di Liguria e ancor più i Maestri Artigiani meritano attenzioni speciali”.

Da qui la proposta…

“Partendo dall’idea il Comune realizzi gratuitamente apposite targhe da esporre all’esterno delle attività certificate e realizzi indicazioni perché siano facilmente raggiungibili e identificabili, si potrebbe poi pensare di coinvolgerli in eventi come Euroflora e, nel corso dell’anno, nei periodi più “turistici”, creare vetrine all’interno dei quartieri dove mostrare non solo le opere, ma dar vita a veri e propri laboratori di mestieri affinché questi non si perdano nel tempo».

Peraltro, il ritorno economico per la città può diventare importante grazie all’offerta di servizi unici che porterebbero anche spostamenti verso le periferie: «Grazie alla qualifica di Mastro Artigiano, mio padre ha acquisito nuovi clienti provenienti da fuori Genova che necessitavano di restaurare i loro orologi antichi – conclude Censi “ Questo permetterà alla nostra “bottega” di tramandare l’esperienza e tenere viva un’arte che rischia di subire drastiche perdite di professionalità nonostante una macchina mai potrà sostituire il lavoro svolto dalle mani pratiche di un artigiano”.

L’idea, dunque, è quella di creare un circolo virtuoso che porti a Genova clienti e quindi lavoro che inevitabilmente avvantaggia tutti.