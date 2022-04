Euroflora, l'inaugurazione ufficiale: "Prima del taglio del nastro un terzo dei biglietti già venduti" - Genova 24

Genova. “Oltre 100mila biglietti di Euroflora – un terzo dei biglietti potenzialmente disponibili, circa 300mila se si contano gli ingressi concessi ogni giorno ai parchi di Nervi – sono già stati staccati ancora prima del taglio del nastro“. Lo ha detto Rino Surace, direttore della kermesse, nel giorno dell’inaugurazione su invito, che precede la vera e propria apertura al pubblico di domani, sabato 23 aprile. Il break even, ovvero la quota biglietti che consentirà, al netto delle sponsorizzazioni, di pareggiare i costi, sarà di circa 240mila biglietti.

Un milione di piante e una media di 2000 persone al lavoro, ogni giorno, nell’ultima settimana per realizzarla. Questa è Euroflora 2022, un’edizione senza l’utilizzo di generatori a benzina, con un’attenzione forte alla sostenibilità. E che punta a superare le ultime resistenze dei “nostalgici del palasport” con una miriade di installazioni, micromondi floreali, fontane, scorci e percorsi.

“Sono orgoglioso di avere contribuito, con la società, di realizzare quello che è stato realizzato ed è sotto gli occhi di tutti – ha esordito in conferenza stampa Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico – Fiera di Genova, società organizzatrice -l’impressione che si ha è che quello che si vede nel parco sia così da sempre, ma l’aver mimetizzato i fiori con l’habitat naturale è il grande successo dell’organizzazione”.

Paolo Corsiglia della Camera di Commercio e Alessio Piana, assessore regionale alla Floricultura hanno sottolineato l’alta innovazione e ricerca che riguarda il settore in Liguria e come il comparto sia sempre più attento alla sostenibilità, sia per un motivo ambientale sia di costi.

“Dicono che sono quello che ci ha creduto di più ma siamo in tanti ad averci creduto – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – 300 espositori, più di 8 ettari di superficie, parchi stupendi, uno spettacolo eccezionale, che definiamo unico e che non può essere visto da altre parti, Euroflora che arriva quest’anno a causa del covid, cosa che ci ha consentito di avere più tempo di preparare cose uniche, rare, che non sono magari mai state viste, come la rosa di Genova ma non solo quella”. Anche Bucci ha sottolineato l’importanza del messaggio legato alla sostenibilità “A Euroflora si arriverà solo con i mezzi pubblici, che siano treno, bus, navette o battelli”.

“Questo è uno spettacolo che mozza il fiato, forse ancora più di quello dell’Euroflora precedente – le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – dopo tanta bruttezza, dopo essere stati costretti a non uscire a lungo e non godere della bellezza è un qualcosa di straordinario, ma poi bisogna ricordare che così come abbiamo fatto con il Salone Nautico, riportandolo a numeri da record, anche con Euroflora, l’altra grande manifestazione per cui Genova è celebre, vogliamo fare la stessa cosa”.

Anche il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, ha inviato un saluto all’edizione 2022 di Euroflora e agli addetti ai lavori: “Il vostro settore ha sofferto più di altri per gli effetti della crisi legata alla pandemia ma i nostri produttori hanno dimostrato una capacità innegabile di reazione, nel 2021 il settore florovivaistico ha raggiunto la quota record di 1,1 miliardi con il valore delle vendite all’estero che è quasi raddoppiato nell’arco di 10 anni”, le sue parole.

“In queste settimane il conflitto russo-ucraino ha ulteriormente infiammato il mercato dei fattori di produzione e dei prodotti energetici, comprimendo i margini operativi dei nostri produttori – ha aggiunto il ministro nel suo messaggio – Il governo con il recente decreto Ucraina ha cercato di dare una prima risposta e a breve interverremo con un nuovo decreto legge per rafforzare gli interventi finalizzati a contenere l’aumento dei prezzi dell’energia e aumentare la liquidità delle imprese”.

All’inaugurazione, tra la folla di persone in attesa di entrare ai cancelli, anche il candidato sindaco del campo progressista, Ariel Dello Strologo, che si è quindi quasi incrociato con il suo avversario alle elezioni. Si sono scorti anche il consigliere regionale Ferruccio Sansa, il sindaco di Bogliasco e parlamentare Luca Pastorino, il deputato e commissario della Lega in Liguria Edoardo Rixi, l’ex procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio e tante altre figure istituzionali.

La kermesse. Tre parchi storici contigui affacciati sulla scogliera e tre musei dedicati alle arti figurative dell’Ottocento e del Novecento sono l’eccezionale scenografia di Euroflora 2022, l’apertura è in programma per sabato 23 aprile e la manifestazione si concluderà domenica 8 maggio, con una durata complessiva di 16 giorni.

Acqua e grandi ovali al centro del progetto, il mirador e la terrazza di Villa Grimaldi. Realizzato dallo Studio Lavarello, già autore di sei edizioni della manifestazione dal 1971 al 1996, il progetto, approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, presenta grandi ellissi arricchite da forme circolari che delineano nuovi percorsi a integrazione di quelli esistenti, e i perimetri delle aree espositive.

Fil rouge dell’intera manifestazione è l’acqua, 18 fontane sono un elemento scenografico determinante che produce anche un piacevole sottofondo sonoro. Gli zampilli raggiungono, nelle fontane più grandi, i sei metri di altezza.

In Parco Gropallo le due principali sequenze di ellissi evidenziano le due piccole valli in cui si articola il terreno, in Parco Serra una grande fontana si staglia sul prato tra macchie di carrubi prostrati e pini.

In Parco Grimaldi l’ampio spazio ellittico disegnato sul parterre erboso esalta soprattutto la relazione con l’elegante architettura della villa. Considerata la morfologia del terreno il pubblico potrà godere delle migliori viste panoramiche posizionandosi nei punti più a nord del parco. In particolare due punti da non mancare sono il mirador di Parco Gropallo, una rotonda affacciata sul mare e sulle fontane e la terrazza di Villa Grimaldi.