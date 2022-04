Euroflora, la bandiera ucraina riprodotta nell'allestimento dell'istituto Marsano - Genova 24

Genova. Alla XII edizione di Euroflora, i tragici avvenimenti del conflitto in Ucraina, oltre che essere stati ricordati ieri nel corso dell’inaugurazione, sono “presenti” all’interno di uno degli allestimenti.

Nell’area realizzata dall’Istituto Marsano è stata creata infatti una aiuola fiorita a forma di cuore con i colori dell’Ucraina. Due ragazze in costume ucraino sono presenti tutti i giorni per raccogliere fondi per la popolazione.

L’Istituto Agrario Bernardo Marsano di Genova – che collabora con il Salone Orientamenti – è protagonista ad Euroflora 2022. Oltre che con l’allestimento “Percezioni”, i ragazzi dell’Istituto hanno dato un grande contributo alla manifestazione mettendo a disposizione in media 60 ragazzi al giorno per un totale di 400 allievi impiegati nelle operazioni di preparazione di questa XII edizione della Mostra internazionale.