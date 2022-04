Euroflora, domani giornata di studi sugli orti botanici in Italia - Genova 24

Genova. Aggiornare la vetrina delle attività che vengono svolte dagli orti botanici d’Italia: è questo l’obiettivo dell’incontro scientifico in programma domani, 28 aprile, a partire dalle ore 9 nell’ex Fienile, organizzato dal Gruppo di lavoro per gli orti botanici e i giardini storici della Società Botanica Italiana.

Spesso gli orti botanici, di origine antica o di recente realizzazione, sono visti come luoghi di ricreazione culturale e turistica, ma ci si dimentica che molti sono anche centri di ricerca e innovazione. L’incontro scientifico è intitolato “Gli Orti botanici per la ricerca e per la conservazione della biodiversità”.

Si parlerà dell’importante attività svolta da questi orti non soltanto nel solco di una tradizione plurisecolare, ma con lo sguardo rivolto al futuro e all’innovazione nei campi della ricerca scientifica e della conservazione della natura.

Quattro le sessioni di lavoro previste. Le tematiche verranno declinate in particolare tenendo conto della conoscenza della biodiversità, della ricerca per la sostenibilità e della ricerca nella diffusione della cultura scientifica.