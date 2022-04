Euroflora, con "vetrine e balconi fioriti" commercianti e cittadini a Genova si sfidano a colpi di petali - Genova 24

Genova. occasione di Euroflora 2022, il Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, promuove due call, una rivolta ai privati cittadini e una ai gestori di esercizi commerciali genovesi.

Grazie a questa iniziativa commercianti e cittadini dal “pollice verde” possono partecipare attivamente all’allestimento della città rendendola accogliente e colorata in occasione del prestigioso appuntamento internazionale

La call rivolta ai cittadini è quella per la realizzazione del miglior allestimento floreale del proprio balcone. Basterà scattare due foto e inviarle al Comune di Genova così come previsto dal regolamento. Per partecipare occorre compilare il form di iscrizione reperibile al seguente indiirizzo https://smart.comune.genova.it/calleuroflora

Una giuria selezionerà le quattro migliori composizioni tra quelle pervenute e le relative foto verranno pubblicate sui canali social del Comune di Genova. La votazione della community di Facebook decreterà il vincitore della call, che si aggiudicherà una cena per due persone in uno dei ristoranti aderenti al marchio “Genova Liguria Gourmet” garantito dalla Camera di Commercio.

Per i titolari o gestori di un esercizio commerciale, il meccanismo è molto simile. In questo caso, si può partecipare alla call per la miglior vetrina floreale nell’ambito del Municipio in cui è situata l’attività.

I negozianti sono invitati ad allestire le proprie vetrine, con composizioni florovivaistiche caratterizzate da originalità, qualità, creatività nella valorizzazione delle produzioni locali, anche non floreali. Ogni partecipante si impegnerà a mantenere gli addobbi fino all’8 maggio 2022.

La selezione dei concorrenti avverrà tramite votazione di un’apposita commissione formata da rappresentanti del Comune di Genova, della Camera di Commercio di Genova e delle Associazioni di categoria; tra gli allestimenti che otterranno i maggiori consensi verranno scelti i primi classificati di ogni Municipio.

Alla miglior vetrina di ogni Municipio sarà conferito il premio di una Cena Gourmet per due persone.

“È un’altra splendida occasione per coinvolgere i cittadini e i commercianti rendendoli partecipi in modo attivo a momenti importanti per fare Genova sempre più bella ed accogliente – dichiara l’assessore al Commercio e Grandi Eventi del Comune di Genova –. La logica che ci ha mosso è quella di estendere l’evento all’intera città”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’idea di accompagnare anche questa edizione di Euroflora, con il messaggio di bellezza e di pace che la manifestazione trasmette da sempre, invitando i commercianti a vestire a festa le loro vetrine, il miglior biglietto da visita possibile per una città policentrica come Genova – commenta il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio –. Siamo lieti che siano coinvolti tutti e 9 i Municipi e chiederemo alle associazioni di categoria del commercio, che sono partner dell’iniziativa, di divulgarla al meglio fra gli associati. A tutti i vincitori la Camera di Commercio offre una cena per due persone presso i ristoranti aderenti “Liguria Genova Gourmet”, il marchio garantito dal sistema camerale ligure per la ristorazione e i prodotti di eccellenza del territorio”.