Euroflora, ad allestire lo spazio espositivo della Regione Piemonte anche il mastro giardiniere della famiglia Agnelli - Genova 24

Genova. Si chiama Giuseppe Borgogno e per 35 anni è stato il responsabile delle aree verdi per Torino della famiglia Agnelli. C’è anche lui nella squadra che sta allestendo lo spazio espositivo della regione Piemonte per l’edizione 2022 di Euroflora.

Borgogno nella sua vita professionale ha curato, insieme con altri 4 giardinieri, gli 8 ettari di parco della Villa Frescot a Torino, la casa dove si spense nel 2003 l’avvocato Gianni Agnelli. Ha continuato a farlo fino al 2019, sotto i sapienti consigli di donna Marella, che tra l’altro ha descritto il suo speciale rapporto con il giardinaggio nel libro Ho coltivato il mio giardino, un volume biografico scritto con la nipote Marella Caracciolo Chia. Marella Agnelli è stata anche presidente del Comitato d’onore nell’edizione di Euroflora del 2006.

Giuseppe Borgogno, da quando è in pensione, lavora come consulente e ora collabora con Asproflor per creare il percorso “L’armonia attraverso i sensi e le sensazioni”, l’esperienza proposta dalla collettiva della Regione Piemonte.

Un giardino – quello di Villa Frescot – disegnato da Russell Page, uno dei più grandi architetti paesaggisti inglesi del 900, che progettò anche il parco di Villar Perosa. L’area verde di Villa Frescot è costituita da ordinati disegni tipici del giardino all’italiana per poi divenire via via più selvaggia e boscosa.

Una delle sue caratteristiche è la presenza esclusiva di specie autoctone, espressamente richieste da Marella Agnelli che amava ripetere “le piante non parlano, ma dicono”, intendendo con ciò che ogni essenza arborea, se situata nel proprio ambiente naturale, sa comunicare il proprio stato di benessere quasi fosse una forma di linguaggio “verde”.

E proprio questa è la filosofia dell’allestimento della regione Piemonte. Nei 500 metri quadrati è rappresentata – sotto il disegno dell’architetto Luca Zanellati – più o meno tutta la produzione florovivaistica piemontese, integrata con le piante del Parco, tra cui gli alberi di leccio presenti nell’area.

L’esposizione della regione Piemonte è stata coordinata da Asproflor e vedrà la partecipazione dei soggetti attivi nel comparto florovivaistico regionale: Associazione Biellese Floricoltori Vivaisti, CIA Confederazione agricoltori Piemonte. Orticola Verbanese, Mercato Ingrosso Fiori di Torino, Associazione Italiana Centri Giardinaggio, Confcooperative Piemonte Fedagri e Confagricoltura Piemonte.