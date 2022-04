Euroflora 2022, Gambino: "In servizio oltre 70 volontari che rendono l'evento possibile anche ai più fragili" - Genova 24

Genova. “Grande emozione stamattina al taglio del nastro per l’inizio di Euroflora. Sono oltre 70 i volontari tra protezione civile e volontari civici, per non contare i tanti soccorritori delle pubbliche assistenze e delle Misericordie a cui è affidato il servizio per i disabili” afferma Sergio Gambino, Consigliere Delegato alla Protezione Civile.

E prosegue: “Una presenza numerosa quotidiana che da oggi fino all’8 maggio renderà possibile questo grande evento, permettendo la partecipazione a tutti, anche dei più fragili. A loro va il mio grande grazie per la passione e l’impegno”.

Infine Gambino conclude: “La manifestazione giunta alla sua XII edizione quest’anno è ancor più un’esplosione di colori e profumi, giochi d’acqua ed immancabili sorprese come la “Rosa di Genova”. Ed il cuore pulsante del volontariato è di sicuro un altro tassello di questo spettacolo di bellezza, di cui la nostra città deve andare fiera e orgogliosa”.