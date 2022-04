Euroflora 2022, ecco le prime immagini dai parchi di Nervi: lo spettacolo dei fiori e delle fontane - Genova 24

Genova. Quattro anni fa era stata una splendida giornata di sole a illuminare la prima edizione di Euroflora ai parchi di Nervi. Oggi, dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid, le nuvole e il vento rovinano un po’ lo spettacolo. Otto ettari di superficie, 90 giardini (quello della Liguria, il più grande, misura ben 3mila metri quadrati) e soprattutto 18 fontane saranno il fil rouge dell’esposizione che oggi pomeriggio sarà inaugurata con autorità e invitati e a partire da domani, sabato 23 aprile, aprirà al pubblico fino all’8 maggio.

Genova24 ha visitato in anteprima Euroflora insieme agli architetti dello studio che ha curato la progettazione. “Si tratta di un’area che presenta due vincoli, uno paesaggistico e uno monumentale – spiega Matteo Lavarello – e per questo abbiamo inserito diversi elementi tondeggianti, ovali o cerchi, che facilmente si sposassero con la logica del giardino romantico. Al loro interno abbiamo collocato fontane appoggiate sul terreno, smontabili e rimovibili: servono ad accompagnare i visitatori in tre modi: visivo, acustico, poiché il rumore copre il vociare dei visitatori e lo sferragliare dei treni, e simbolico: l’acqua e le piante vivono in armonia tra loro”.

Tra le aree di maggior interesse quella cinese, che ospita anche una collezione di bonsai giganti; quella della Francia che nelle composizioni con tessere di puzzle e dadi anticipa il tema delle prossime floralies di Nantes; quella del Principato di Monaco con una collezione di piante succulente e quella dell’Olanda che presenta diverse nuove specie floreali. E poi, nel parco di Villa Serra, un’area dedicata alla macchia mediterranea curata in particolare dalla Sardegna.

I progettisti ribadiscono che sono stati adottati tutti gli accorgimenti per evitare di danneggiare i parchi. “Prima ancora di ricevere l’incarico avevamo espresso anche qualche dubbio sui problemi che porta realizzare Euroflora qui – precisa Antonio Lavarello -. Abbiamo lavorato in accordo con la Soprintendenza fin dalla fase preliminare. Si tratta di interventi non invasivi, anche se può sembrare strano, ma queste fontane sono appoggiate su strutture metalliche prefabbricate e non comportano né scavi né perforazioni del terreno”. Anche i 3000 metri quadrati di nuovi percorsi in ghiaia sono posati su una superficie riciclabile.

guarda tutte le foto 102



Parchi di Nervi, Euroflora 2022

Certo, l’impatto non sarà zero: “Percorsi, fontane, vasi, certamente comporteranno il sacrificio di una parte della superficie erbosa per cui è stata messa a budget una cifra consistente per il ripristino del manto erboso. I cicli di seminagione non sono cicli rapidi ma i prati torneranno belli come prima”. In base all’esperienza della scorsa edizione, il completo ripristino dovrebbe avvenire nel giro di un anno. “È uno stress controbilanciato dalla manutenzione straordinaria di cui godono che avviene proprio grazie a Euroflora”, conclude Lavarello.

Oggi alle 16 saranno presenti alla cerimonia di taglio del nastro – oltre a Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova che organizza la manifestazione – il sottosegretario per la Transizione Ecologica Vannia Gava, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Insieme a loro, nell’area del Mirador di Parco Gropallo, porteranno un saluto augurale l’assessore regionale con delega alla Floricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, il senatore Giuseppe Zhu, China Flower Expo, Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova, e Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia. Saranno presenti anche il presidente di Cia nazionale Dino Scanavino e la presidente di Confagricoltura Donna Alessandra Odd Baglioni. Il taglio del nastro e i discorsi inaugurali saranno seguiti da un momento musicale del quintetto d’archi “All’Opera” del Teatro Carlo Felice, che eseguirà arie celebri tratte dalle più famose Opere italiane.