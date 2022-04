"Estremista", la campagna elettorale di Laura Gaggero (Fratelli d'Italia) copia e incolla da Nichi Vendola - Genova 24

Genova. “Estremista nell’amore per Genova da Ponente a Levante”. Questa lo slogan ‘forte’ che campeggia sui manifesti elettorali da qualche giorno in circolazione sui social e sui muri della città di Laura Gaggero, candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali genovesi.

Tutto normale, sembrerebbe: la parola ‘estremista’ scritta in grande e in sbieco, come se fosse una marchiatura con l’intento di attirare l’attenzione del lettore, poi ‘deviato’ dalla frase che richiama all’attaccamento alla città, sfruttando il meccanismo dell’iperbole.

Una scelta, un escamotage, che strizza l’occhio alle tante volte in cui Fratelli d’Italia, attualmente opposizione a destra del governo, è stato considerato partito attiguo alla destra estrema. Come per dire “Siamo estremisti, sì, ma nell’amore della nostra Genova”.

Una bella idea, senza dubbio, tanto bella che era stata già utilizzata e sfruttata 17 anni fa, con le stesse caratteristiche grafiche, da un personaggio politico all’epoca considerato ‘attiguo’ agli estremisti, in quel caso però di sinistra: parliamo di Nichi Vendola, che con Rifondazione Comunista si presentò come candidato per le regionali pugliesi. All’epoca eravamo in una fase post G8 ancora molto calda e scossa dalle polemiche, dove appunto tutto quello che era “troppo” a sinistra era considerato “estremista”. Durante la stessa campagna elettorale, Vendola usò lo stesso schema con le parole “Pericoloso”, “Diverso” e “Sovversivo”.

Oggi il copia e incolla. Estremo, aggiungiamo noi, visto che prende da sinistra per dare a destra: due mondi lontani anni luce, inconciliabili, ma che evidentemente condividono le stesse logiche di marketing elettorale. Nel 2005 a Vendola andò bene: vinse le elezioni portando la coalizione di centro sinistra a sconfiggere il centro destra. Funzionerà anche per la Gaggero?