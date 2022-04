Escursionista ferita a punta Manara, recuperata con l'elicottero e portata in ospedale - Genova 24

Sestri Levante. Dopo un weekend pasquale all’insegna degli infortuni sui sentieri, nuovo intervento oggi nel Levante ligure.

A causa di una caduta con sospetta frattura ad una caviglia, una signora è stata soccorsa a punta Manara, nella zona di Sestri Levante, dal personale dei vigili del fuoco di Chiavari e dal soccorso alpino.

Impossibilitata a camminare, si è optato per richiedere in appoggio l’elicottero Drago che ha issato l’infortunata a bordo col verricello per il trasporto in ospedale.