Genova. Ancora una chiusura di un ristorante per scarsa igiene a Genova.

Si tratta, com’era capitato qualche giorno fa, di un sushi all you can eat in corso Torino.

Gli agenti della polizia locale hanno trovato escrementi di topo, sporcizia e alimenti coservati in pessime condizioni.

Sul posto anche personale dell’Asl 3. Il titolare è stato denunciato e dovrà pagare una multa di 8 mila euro.