Emmanuel Macron rieletto Presidente della Francia, Toti: "Una buona notizia" - Genova 24

Genova. “Emmanuel Macron, in largo vantaggio nei primi exit poll, conquista un secondo mandato da Presidente della Francia. Senza il provincialismo che spesso ci spinge a tifare per squadre di campionati stranieri, credo che sia una buona notizia” a dirlo in un post Facebook il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti.

E continua: “L’Europa, continente in prima linea nella crisi mondiale, ha bisogno di credere in se stessa, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di aprirsi alla speranza, non di chiudersi per paura”.

Poi conclude: “Credo che Macron garantirà la stabilità dell’Unione, di cui in questo momento abbiamo quanto mai bisogno. Buon lavoro, Monsieur le Président”.

Emmanuel Macron è stato rieletto alla presidenza della Repubblica francese. A conclusione dello spoglio il presidente uscente ha conquistato il 58,55% dei voti contro il 41,43% andato alla rivale, Marine Le Pen.

Poco prima delle 22 di ieri sera, Macron è arrivato sugli Champs de Mars, davanti alla Torre Eiffel, mano nella mano con Brigitte Macron e circondato da ragazzi mentre risuonava l’Inno alla gioia, l’inno ufficiale dell’Ue. Poi il discorso della vittoria.