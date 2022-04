Elicotteri militari ancora nei cieli della Liguria: tre Chinook di passaggio verso est - Genova 24

Genova. Una formazione di tre Boeing CH-47 “Chinook” è transitata poco dopo le 12 nei cieli liguri, precisamente nell’imperiesi. Impossibile non notare i tre aeromobili militari, solitamente utilizzati per il trasporto delle truppe, che da Ventimiglia si sono diretti verso Imperia per poi proseguire oltre.

Non è la prima volta che elicotteri CH-47 sorvolano la regione. Certo è che con i venti di guerra che ora spirano da est, il loro passaggio, così come quello dei Boing AH-64 Apache di qualche giorno fa, rende l’atmosfera più cupa. Il volo dello stormo è stato registrato dai giornalisti di Riviera24.

Secondo fonti militari, i tre Chinook sarebbero dell’esercito inglese impegnato che nei prossimi giorni parteciperà insieme ad altri paesi in una esercitazione congiunta della Nato del nord della Macedonia. L’esercitazione si chiama “Swift Response 2022“, e prosegue quelle fatte in questi anni nell’est europeo in un più ampio ambito del programma di manovre militari chiamato “Deffender Europe”

Il CH-47 è un elicottero da trasporto dal peso compreso tra le 9 e le 12 tonnellate. È caratterizzato da una configurazione a 2 rotori, uno posizionato sopra la cabina di pilotaggio e l’altro nella sezione di coda, e per una grande fusoliera lunga 15 metri con portellone cargo di coda. Ha due turbine Honeywell (Lycoming) T55-L-712E montate nella sezione di coda in due gondole esterne sotto al rotore posteriore ed è dotato di carrello d’atterraggio fisso composto da quattro ruote in configurazione 2-2.