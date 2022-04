Elicotteri da guerra su Genova: andranno in Macedonia per l'esercitazione Nato nei Balcani - Genova 24

Genova. Si chiama “Swift Response 2022“, letteralmente ‘Risposta rapida’, l’esercitazione congiunta delle forze aeree della Nato a cui erano diretti i quattro elicotteri da guerra che hanno attraversato in lungo e in largo i cieli della nostra città lo scorso giovedì mattina.

I quattro ‘Apache’ in dotazione all’esercito inglese, infatti, erano in trasferimento verso la base Nato italiana di Cervia, da cui partiranno alla volta dei Balcani, esattamente nella nord della Macedonia, per compiere una serie di manovre nell’ambito di una grande esercitazione militare dedicata all’aviazione. Come è noto, i quattro elicotteri sono stati costretti ad una sosta presso l’aeroporto genovese a causa delle avverse condizioni meteo sui Giovi, passaggio obbligato per scavalcare gli Appennini liguri.

L’esercitazione, come riporta la rivista on line della difesa Rid, si terrà dal 5 al 24 maggio, a pochi chilometri di distanza dalla Serbia, paese da sempre in linea con la Russia, e che in queste settimana ha più volte dimostrato la sua vicinanza a Mosca con grandi manifestazioni popolari, riaccendendo le tensioni in tutti i Balcani.

Secondo quanto emerge dalla documentazione ufficiale, il focus della esercitazione nella Macedonia del Nord sarebbe l’assalto aereo, con oltre 4000 soldati provenienti dai paesi membri della Nato tra cui USA, Regno Unito, Repubblica di Francia, Repubblica d’Italia, Montenegro, Repubblica d’Albania e la Repubblica della Macedonia del Nord. “Swift Response”, annunciata lo scorso novembre, fa parte del programma “Deffender Europe 2022”, che ogni anno, da alcuni anni, prevede manovre congiunte dei paesi Nato nell’est europeo

I giornali macedoni riportano come: “La prossima esercitazione “Swift Response 2022” sarà la più grande esercitazione militare internazionale nella Repubblica della Macedonia del Nord. Sarà anche la prima esercitazione militare nel nostro paese dall’indipendenza, quando 1000 paracadutisti condurranno un assalto aereo”.

