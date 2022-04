Elezioni, progressisti in stallo sui Municipi: scontro sul Centro Est, ipotesi Lodi nel Medio Ponente - Genova 24

Genova. Doveva essere la riunione decisiva per redigere la lista definitiva dei candidati alla presidenza dei municipi, invece la coalizione giallorossa fatica a trovare un accordo e rimane impantanata su tre questioni fondamentali, intrecciate tra loro: chi sarà lo sfidante di Andrea Carratù nel Centro Est, chi correrà nel Medio Ponente e quante (e quali) saranno le donne chiamate a giocarsi la partita nei quartieri genovesi. Perché in effetti risulta impensabile, per un campo che si definisce “progressista”, non rispettare il principio della parità di genere.

Il nome nuovo, lanciato oggi un po’ a sorpresa da Ferruccio Sansa e Gianni Pastorino riuniti in una nuova lista “rossoverde”, è quello di Antonella Cascione, avvocata 44enne attiva soprattutto nel campo dei migranti, già candidata alle ultime regionali nella lista di Linea Condivisa in cui si era classificata terza incassando 384 preferenze. Da quanto trapela, tuttavia, la diretta interessata non avrebbe ancora confermato la propria disponibilità. Una proposta che scalzerebbe comunque in automatico il nome di Emilio Robotti, un altro avvocato, portato al tavolo nelle scorse settimane sostanzialmente dalle stesse forze politiche.

Il “derby rosa” a questo punto è con Simona Cosso, insegnante 52enne in forza per anni alla scuola Garaventa e ben inserita nell’orbita de Il Ce.Sto e dei giardini Luzzati. A proporla con forza è Sinistra Italiana, partito che non riuscirà a presentare liste in tutti i municipi ma che sul Centro Est vuole dire la sua rivendicando, tra le altre cose, la capacità di promuovere Dello Strologo a livello nazionale. Resta sullo sfondo l’ipotesi Andrea Acquarone, economista e scrittore 38enne, ben visto dal candidato sindaco e sponsorizzato dal Psi, che però è uomo e potrebbe far saltare i conti delle quote di genere.

Dopo il Centro Est il municipio più problematico è il Medio Ponente (Sestri e Cornigliano). Dato per scontato che Mario Bianchi non farà mai il bis, al momento ci sono due possibilità. La prima è rappresentata da Fabio Ceraudo, sindacalista ex Ilva (per anni Uilm, oggi Usb) e consigliere comunale del M5s, appoggiato ovviamente dai pentastellati. Ma visto che c’è bisogno di schierare donne, ecco che rispunta l’ipotesi di piazzare la consigliera comunale uscente Cristina Lodi, ex capogruppo del Pd, per cui nei giorni scorsi era stato ipotizzato – e poi smentito – uno scambio con Federico Romeo in Valpolcevera. Per ora la diretta interessata smentisce di essere disponibile e anzi rilancia per la ricandidatura di Bianchi.

Negli altri Municipi non dovrebbero esserci troppe sorprese. Sul Ponente si ragiona ancora di Rita Bruzzone al posto di Claudio Chiarotti. Per la Valpolcevera appare scontata la riconferma di Federico Romeo, così come in Media Valbisagno quella di Roberto D’Avolio e in Bassa Valbisagno quella di Massimo Ferrante che ci proverà per la terza volta. Altre due donne dovrebbero essere candidate nei quartieri orientali: Camilla Ponzano nel Medio Levante e Roberta Lolli nel Levante, nomi che non convincono fino in fondo ma che non troveranno grande opposizione visto che non si tratta di territori granché contendibili.

Il tavolo della coalizione si aggiornerà lunedì sera, sperando che nel frattempo le trattative facciano il loro corso. Tra i criteri per le scelte, su cui però non tutti concordano, ci saranno la maggiore rappresentatività delle liste e i risultati delle regionali. Il Pd punta a riconfermare i propri presidenti uscenti con alte probabilità di vittoria, ma d’altra parte nessuno vorrebbe vedere le proprie pedine mandate allo sbaraglio in territori dove mancherebbero i voti.